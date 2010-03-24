Балога предлагает недельный мораторий на грязную политику

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА призывает политиков ввести мораторий на любые политические дискуссии и критику в течение Страстной недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По его убеждению, и власть, и оппозиция должны дать возможность людям отпраздновать Пасху без политических баталий. «Украинский народ нужно хотя бы на неделю освободить от ссор, публичных оскорблений и обвинений, которые стали главными средствами отечественной политики. Прожив очень сложный год, общество нуждается в таком отдыхе. Поэтому всем тем, кто сделал политику своей профессией, стоит накануне большого праздника свести к минимуму публичную активность», - считает В.БАЛОГА.

Он отметил, что такое поведение будет отвечать православным христианским традициям, присущим украинской культуре. «На Страстной неделе, которая считается временем большой духовной очистки, в наших семьях воцаряются мир и покой. И, по меньшей мере, то, что могут сделать политики, - не портить праздник оскорблениями и разного рода псевдосенсациями», – сказал лидер “Единого Центра”.

Политик считает, что и Верховной Раде следующую пленарную неделю следует провести в позитивном русле, без избыточной политизации обсуждаемых вопросов. Для этого депутатскому корпусу нужно сосредоточиться на подготовке решений, важных для общества и государства. «Даже в таком сложном деле, как разработка бюджета, стоит применить принцип «меньше политики - больше покоя и рассудительности», - сказал В.БАЛОГА.

По мнению лидера “Единого Центра”, в эти дни средства массовой информации также могут сократить уровень политизации информационного пространства. В частности, по его словам, целесообразно скорректировать подходы к проведению политических передач и дискуссионных ток-шоу. Важно избежать появления в теле- и радиоэфире раздражающих или провокационных тем, вызывающих острые высказывания или оскорбления. Вместо этого больше внимания следует уделить содержательным темам, объединяющим людей и страну, - моральным, духовным и культурным ценностям.