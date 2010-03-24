Литвин хочет всю Украину превратить в свободную экономическую зону

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о необходимости отказа от политической риторики в экономической сфере в пользу практических действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил в интервью журналистам в Дублине, комментируя встречи, которые состоялись в рамках официального визита руководителя украинского парламента в Ирландию.

«Нам нужно меньше политической риторики, а больше практических действий, того, что называется экономическим прагматизмом», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, опыт Ирландии должен служить Украине ярким примером эффективности финансово-политических реформ. Эта страна, отметил В.ЛИТВИН, за короткий период достигла поражающих результатов в своем экономическом развитии. В качестве примера украинский спикер привел показатель ВВП на душу населения, который, по его словам, в Ирландии составляет более 40 тыс. евро, в то время как в Украине этот показатель составляет около 5-7 тыс. дол.

«Правительство Украины, ее парламент и другие властные институты должны думать в первую очередь о том, как привлечь инвестиции в страну, как создать для них благоприятную среду и как украинскую продукцию «вытолкнуть» за пределы страны, чтобы развивалось отечественное производство», - сказал он.

В.ЛИТВИН напомнил, что объемы иностранных инвестиций в ирландскую экономику составляют 120 млрд. евро в год, «в то время как Украина радуется, что за все годы независимости ей удалось привлечь 40 млрд. инвестиций». Необходимой предпосылкой увеличения этого показателя, отметил руководитель украинского парламента, является достижение политической стабильности в стране и предсказуемость ее развития, а главное - сведение к минимуму коррупции и злоупотреблений.

Отвечая на вопрос о налоговой реформе как основы для улучшения инвестиционного климата, В.ЛИТВИН отметил, что Украине «нужно не только уменьшить налоги, но и расширить базу налогообложения, упростить администрирование в этой сфере и сделать так, чтобы налоги защищали тех, кто их платит».

На вопрос о целесообразности введения в Украине свободных экономических зон (СЭЗ), В.ЛИТВИН сказал, что поддерживает их создание, «но не в виде больших «черных дыр», через которые из Украины высасывается последнее». Деятельность СЭЗ «по цивилизованным правилам», по его мнению, должна осуществляться в сфере поддержки и развития высокотехнологичных отраслей, а не сводиться к завозу некачественного товара под видом инвестиционной деятельности. «А вообще нам нужно создать условия, чтобы вся Украина была свободной экономической зоной», - сказал В.ЛИТВИН.

«Нужно сделать так, чтобы в Украине было выгодно работать, способствовать вложению внутренних инвестиций в отечественную экономику, тогда придет и иностранный инвестор», - считает он.