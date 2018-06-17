Три ближайших суда для правительства Януковича

Вскоре МВФ начнет переговоры о возобновлении программы с Украиной. Перегоревший будут завершены успешно, если препятствием не станут тревожные сигналы о свертывании демократии... У правительства Януковича – Азарова внешне все складывается хорошо. Кадровая контрреволюция набирает обороты, президент в кремлевском стиле принимает за приставным столиком челобитные от своих подчиненных и дает им императивные установки, а западные инвесторы, не в силах противостоять стадному инстинкту, наперебой вопят: «Покупай украинское!» – то есть украинские еврооблигации. Выйди завтра Минфин на внешние рынки – очередь желающих приобрести украинские бумаги, которые еще вчера котировались на уровне «мусорных», выстроится от Лондона до Сан-Франциско. Можно даже сэкономить на командировке, ведь не будет особой необходимости устраивать традиционные роуд-шоу, чтобы привлечь потенциальных инвесторов.

От «покупай» до «распродавай украинское» – один шаг

Идет медовый месяц взаимоотношений между новой украинской администрацией и Западом, во время которого заверения в решимости проводить реформы от Тигипко и Акимовой еще защищены от инфляции. Льготный период закончится перед Пасхой коммюнике миссии МВФ, которая на то время должна закончить переговоры о возобновлении программы с Украиной. Если, конечно, препятствием не станут тревожные сообщения в мировых СМИ о попытках давить на свободу слова и свертывании демократии.

После того наступит время действовать, и о реформаторском потенциале правительства Азарова – Януковича уже будут судить по конкретным свершениям.

Бесспорно, в лице Акимовой “Регионы” получили компетентного спикера – который запомнился еще и тем, что во время последнего телевизионного ток-шоу не позволил себе ни одного экзальтированного выпада по адресу правительства Тимошенко, что стало в настоящее время частью правительственного протокола. Однако объяснять потери населения от реформ и переводить боль от их проведения на понятный язык будет куда сложнее.

Кроме угрозы непопулярных реформ (если “регионалы” на такие отважатся), на судьбе правительства могут отразиться также решения трех судов. Эти вердикты, собственно, важны не столько для самого правительства, сколько для западного инвестора, которому достаточно двух-трех негативных сигналов из Украины, чтобы диаметрально изменить свою стратегию – с «покупай украинское» на «скорей распродавай украинское».

Конституционный суд Сомнения в том, что Конституционный суд освятит формирование парламентской коалиции на индивидуальной основе, мало у кого остались. Между тем этого решения ожидают с нетерпением в западных амбасадах. Кто знаком с языком жестов дипломатического протокола, тот предостерег: поздравления западных правительств Януковичу поступили, однако не Азарову (с некоторыми исключениями). Признание судом нового порядка формирования неконституционным собьет инвестиционные рейтинги Украины, лишит правительство легитимности и продлит кризис в Украине по меньшей мере на год.

Стокгольмский суд

Так же распространяется мнение, что в “РосУкрЭнерго” есть все шансы добиться признания никчемным решения о передаче Нафтогазу 11 миллиардов кубов газа, что той посреднической компании принадлежали. При других обстоятельствах на и без того небезупречной финансовой репутации Нафтогаза можно было бы ставить крест, поскольку он не в состоянии вернуть 1,7 млрд. долларов, за которые был приобретен этот газ, – не говоря уже о возвращении газа как товара, который стоит на сегодня уже втрое дороже. В действительности Фирташ может воспользоваться таким решением для своего окончательного усиления на газовом рынке Украины и, согласившись на реструктуризацию долга, получит все шансы сделать Нафтогаз своим заложником на долгие годы. Внутри Украины новые хозяева газового рынка между собой разберутся, а вот на Западе решения международного арбитража, если оно будет в интересах РУЭ, способно обвалити рейтинги корпоративных облигаций Нафтогаза и отразиться на суверенном рейтинге Украины.

Вероятный пересмотр суверенного рейтинга будет неприятным и временным, в то же время о падении котировок корпоративных облигаций Нафтогаза не будут особо беспокоиться. В инвестиционной среде бытует устоявшееся мнение, что большинство этих облигаций и без того принадлежат тем, кто, собственно, и инициировал рассмотрение дела в Стокгольмском суде.

“Коммунистический суд” Вместе с тем предварительные “судебные заседания” уже начались внутри самой коалиции. «Золотые акционеры» - коммунисты уже успели заклеймить одиночку-реформатора Тигипко как буржуазного соглашателя, что отдался на поталу МВФ, а неудовлетворенность решениями кадровых вопросов уже провоцирует красных радикалов на шантаж выходом из коалиции. Парадоксально, но некоторые экономические постулаты коммунистов (Леонид Грач: «Территории приоритетного развития и свободные экономические зоны – это дыры для кражи, это наше прошлое») пришлись бы по душе даже их, коммунистов, антиподам из МВФ. Трещины в коалиции заметны и на Западе, однако они еще не стали настолько тревожными, чтобы начать говорить о ее дезинтеграции.

В то же время тем, кто осмелился поверить в Украину Януковича, эскапады коммунистов бросаются в глаза, поскольку все это происходит еще до рассмотрения ключевых вопросов экономической реформы в парламенте. Без голосов симоненковцев там не обойтись, а на БЮТ и НУ–НС сложно рассчитывать. Тяжело представить, что коммунисты будут голосовать за предоставление центру права устанавливать тарифы на теплоснабжение, за возобновление штрафов и пени за несвоевременно оплаченные коммунальные услуги, за ограничение в пенсионном обеспечении, за сокращение бюджетных расходов, за пересмотр системы упрощенного налогообложения. Если КПУ будет играть в молчанку, им это дорого будет стоить на следующих выборах, возможно, и досрочных, ведь и так, находясь в тени “Регионов”, они топают по грани непроходження.

Поэтому “регионалам” придется искать каждый раз новые аргументы для сдерживания “судебного заседания” в деле «коммунисты против реформ» в закрытом режиме.

Это если дело не придется закрывать из-за отсутствия ответчика – собственно, самих реформ.

Станислав Голубенко