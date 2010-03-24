Мэр Донецка: местные выборы должны состояться в этом году

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО считает, что выборы в местные органы власти должны обязательно состояться в этом 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Я считаю, что местные выборы должны обязательно состояться в этом году, чтобы никто не занимался спекуляцией», - заявил мэр.

Он напомнил, что в Верховной Раде зарегистрированы два проекта закона о дате выборов в местные органы власти. Одним из них предусмотрено назначить выборы на 30 октября, другим – на 7 ноября.

По мнению А.ЛУКЬЯНЧЕНКО выборы должны состояться, хотя даты проведения выбраны не совсем удачно. «Я думаю, что не совсем удачно выбраны эти даты – начало отопительного сезона и целый ряд вопросов, которые с этим связаны», - отметил мэр.

Но при этом еще раз подчеркнул; «Я надеюсь, что обязательно местные выборы будут в 2010 году».

Как сообщалось, 16 февраля парламент отменил свое решение о проведении выборов в местные советы 30 мая 2010 года.