Закон "О защите общественной морали" требует коррекции

Закон Украины «О защите общественной морали» требует значительной коррекции – к такому заключению пришли эксперты на круглом столе «Средства массовой информации и защита общественной морали. Европейские стандарты по общественной морали и защите несовершеннолетних».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ).

По результатам мероприятия эксперты пришли к выводу о необходимости серьезного реформирования украинского законодательства в сфере защиты общественной морали.

Эксперты Совета Европы, представители Национальной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, Национального совета по телерадиовещанию, Института Медиа Права и других отраслевых объединений обсудили проблемные вопросы регулирования деятельности СМИ в аспекте защиты общественной морали. Одной из основных тем, рассмотренных на круглом столе, стало совершенствование Закона Украины «О защите общественной морали» и других нормативных актов в этой сфере.

Выступая со вступительным словом, постоянный эксперт совместного проекта ЕС и Совета Европы Ад Ван ЛУН отметил, что существующая версия Закона включает ряд нечетких положений, касающихся свободы выражения взглядов и распространения материалов СМИ. Некоторые положения не отвечают требованиям статьи 10 Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет о нормах, касающихся ограничения производства и распространения продукции «сексуального» и «эротического характера», которые оперируют нечеткими представлениями и определениями и не являются достаточно точными для обоснования ограничения свободы выражения взглядов.

Кроме того, по мнению экспертов Совета Европы, Закон имеет «слишком широкую сферу действия» и определяет несколько процедур лицензирования и различные формы «предварительного запрета», что также может считаться нарушением статьи 10 Конвенции.

«Предоставление широкого круга весомых полномочий Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали создает реальную угрозу непропорционального вмешательства органов государственной власти в Украине в права и свободы выражения взглядов», – отметил Ад Ван ЛУН.

Депутат Верховной Рады Андрей ШЕВЧЕНКО отметил, что в Комитете ВР по вопросам свободы слова обсуждаются шаги по радикальной коррекции этого Закона или его полной отмене.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что существующая версия Закона «О защите общественной морали» нуждается в значительной коррекции, ограничении сфер действия и приведении в соответствие с европейским законодательством. Председатель Правления ИнАУ Татьяна ПОПОВА заявила, что в настоящий момент Нацкомиссией по защите морали разрабатывается новый проект данного закона, который содержит еще больше недостатков, нежели существующий Закон.

По результатам круглого стола разработан проект рекомендаций, которые на сегодняшний момент обсуждаются. В частности, законодателям предлагается: принять меры по реформированию законодательства о защите общественной морали относительно устранения дублирующих функций разных органов государственной власти; способствовать созданию (или передаче полномочий) одного института, который бы занимался классификацией всех видов аудиовизуальных материалов (телепрограмм, DVD, фильмов); способствовать становлению саморегуляции отрасли; определить критерии, которые будут применяться независимым рейтинговым институтом (независимым от органов государственной власти и индустрии, с независимым финансированием).