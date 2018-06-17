Проект пацанского капитализма в действии

Помнится, Ахметов отметил, что демократическое развитие Украины способствует повышению капитализации его бизнеса. Остается верить, что Ринат Леонидович не упустит шанса довести этот тезис своим партнерам во власти…

Коалиция с названием «Стабильность и реформы» планирует строить в Украине собственный вариант капитализма. Нет, не с человеческим лицом, хотя в ее рядах коммунисты. И без народно-аграрного уклона, который остается идеологией Блока Литвина. Новая коалиция создает основу «пацанского капитализма», в котором право сильного и интересы личных друзей главы государства будут превалировать над общенациональными.

Кадровый блицкриг образца 2005 года

Судя по тому, с какой энергичностью Партия регионов входит во власть, перестраивая явочным порядком парламентско-президентскую республику в викторианско-николаевскую, кадровые вопросы у команды Януковича были решены заблаговременно. Фракция БЮТ даже не успела вымолвить слово «Юля», как Виктор Федорович, заручившись невмешательством западных дипломатов и одобрением России, начал наводить порядок в стране по индивидуальной программе. Пока получается как по нотам: «регионалы» провели настоящий кадровый блицкриг, повторяя с издевательской точностью действия команды Ющенко в подзабытом 2005-м. Многослойная украинская оппозиция то ли хочет для приличия выдержать положенные 100 дней, прежде чем приступать к критике власти, то ли увлечена разделением портфелей в оппозиционном правительстве. Со стороны кажется, будто сторонники Тимошенко и наотрез отказавшийся примыкать к ним Яценюк тянут пустышку, лишь бы не расписываться в собственной неспособности дать отпор железному маршу «регионалов».

Кстати, о хронически оппозиционных коммунистах, ставших частью власти. Пребывание в новой власти только ускорит агонию этого политического осколка КПСС. За время существования независимой Украины Петр Симоненко и его партайгеноссе хорошо научились обслуживать интересы власти в качестве спарринг-партнера, но не приблизились к идеалам европейского левого движения. Возможные досрочные парламентские выборы могут стать похоронами коммунизма в Украине, поэтому членов фракции КПУ можно подозревать в любых смертных грехах за исключением стремления развалить коалицию.

Поэтому можно не сомневаться, что коммунисты весьма спокойно отреагируют на оплату государством векселей, выданных Виктором Януковичем спонсорам его победы на президентских выборах. Парад-алле этой группы влиятельных бизнесменов состоялся вечером 7 февраля, после второго тура президентских выборов, в отеле «Интерконтиненталь». Особенно любопытно будет наблюдать за реализацией заявленного правительством желания обеспечить перенос тяжести налогового бремени на плечи богатых соотечественников...

Малый бизнес уже нервничает в преддверии налоговых каникул

Забавно звучат обещания ввести налоговые каникулы для малого бизнеса, отраженные в предвыборной программе Виктора Януковича. Уже занервничали маршруточники и таксисты, которых начали энергично проверять на наличие лицензий – видимо, чтобы никто не отказался случайно от налоговых каникул. На очереди – водители-дальнобойщики. За ними, по всей видимости, последуют и представители других сфер бизнеса, не привязанного к конкретным маршрутам и средствам передвижения, но способные пополнить государственную казну.

Дабы не перегружать себя ответственностью за ситуацию в стране, новая власть обещает провести международный аудит состояния экономики на момент избрания президентом Виктора Януковича. Пока предварительную информационную подготовку провел глава Счетной палаты Валентин Симоненко, обвинивший дуэт Тимошенко – Турчинова в нанесении многомиллиардного ущерба экономике страны. Валентин Константинович, отметим, боролся с Юлией Владимировной и в бытность ее премьером. Правда, трюк с международным аудитом может принести разве что моральное удовлетворение новой власти и добавить аргументов тем, кого обеспокоит неумолимая интеграция элементов внешнего управления в повседневную жизнь Украины. Какими бы ни были результаты аудита, они не приведут к судебному процессу против Тимошенко – та ведь не только обладает «тефлоновым» имиджем, но и готова предстать перед сторонниками в образе мученицы за Украину.

Что касается отношений с международными финансовыми организациями, то правительству Азарову придется делать практически то же, что и его предшественникам из кабинета Тимошенко – убеждать МВФ в управляемости и предсказуемости ситуации в Украине и бороться за получение новых кредитов. Этому процессу посвятит себя Сергей Тигипко – «экономическому» вице-премьеру позарез нужны успехи, способные оправдать его появление в правительстве перед собственными избирателями.

Кстати, на фоне стабильного повышения объемов экспорта украинских зерновых начали нервничать и представители аграрного бизнеса. Они хорошо понимают, что в 2010 году ближе к осени столкнутся с серьезными проблемами. С одной стороны, суровая зима не позволяет рассчитывать на рекордный урожай зерна, с другой – государственная политика закручивания гаек в налоговой сфере может лишить аграриев части оборотных средств. Пусть для этого даже придется объявить страну «зерновым Кувейтом».

Судьба демократии в крепких руках?

Коалиции придется лавировать между основными стратегическими партнерами на международной арене. Помнится, Ринат Ахметов отметил, что демократическое развитие Украины способствует повышению капитализации его бизнеса. Остается верить, что Ринат Леонидович не упустит шанса довести этот тезис до Виктора Януковича, всерьез собравшегося преподать Бараку Обаме урок демократии на выезде. Под визит президента за океан подгонят и решение Конституционного Суда о законности формирования коалиции. При этом заявленная в качестве основы для внешней политики многовекторность позволит Януковичу жать руку американскому коллеге, одновременно обещая России улучшение отношений, а Европейскому Союзу – стабильность и предсказуемость. Не случайно руководители Кабинета министров с первых дней работы начали продвигать идею создания газотранспортного консорциума, в создании которого объективно заинтересованы и в Москве, и в Брюсселе.

Но вернемся на властный Олимп. Ситуация там напоминает 2005 год, только на этот раз из властных кабинетов выметают тех, кто сотрудничал с Ющенко и Тимошенко. Классический пример – Петр Порошенко, не сумевший удержаться на посту министра иностранных дел, хотя прилагал для этого титанические усилия. Возможно, «шоколадному апостолу» удастся получить портфель вице-премьера по вопросам евроинтеграции, но в таком случае правительство Азарова станет рекордсменом по раздуванию штатов. Стоит ли Петр Алексеевич таких усилий? По состоянию на сегодня в команду Азарова – Януковича входят либо проверенные кадры, либо назначенцы олигархов. Правда, стоит заметить, что новая коалиция сумела опровергнуть один из экономических постулатов: в процессе ее формирования «охотники за тушками» из Партии регионов активно продвигали принцип «Оптом дороже», стремясь заполучить дополнительные людские резервы.

Впрочем, говорить о формировании конституционного большинства сегодня не стоит, поскольку в 2007 году подобная инициатива породила досрочные выборы, на этот раз она может вызвать массовые народные выступления, ведь самая яркая звезда на оппозиционном небосклоне, Юлия Тимошенко, не имеет депутатского мандата. Сегодня соратникам Януковича куда проще и дешевле фактически вернуть президентские полномочия образца Кучмы Виктору Федоровичу без изменений Основного Закона. Зато замахнуться на повышение проходного барьера «регионалам» вполне по силам, ведь в таком сценарии объективно заинтересованы и бютовцы, для которых он открывает сценарий приручения Арсения Яценюка и несговорчивых вождей НУ–НС.

Команда Януковича пришла к власти на фоне масштабной политической апатии в Украине. Это дает новой власти дополнительно пару месяцев на демонстрацию способности добиться успеха и переломить ситуацию. Но если осенью 2010 года украинцы не ощутят перемен к лучшему, иностранные «музы» умолкнут и заговорят оппозиционные «пушки». И тогда проект «пацанского капитализма» потерпит крах.

Евгений Магда