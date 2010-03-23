Сын Герман до должности замминистра проработал 3 года 8 месяцев

Заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Николай КОРОВИЦЫН имеет 3 года 8 месяцев трудового стажа.

Согласно биографической справке, которая размещена на сайте МЧС общий стаж работы Н.КОРОВИЦЫНА составляет 3 года 8 месяцев, при этом стаж государственной службы - 3 года 8 месяцев.

Заместитель министра имеет 7 ранг государственного служащего, образование высшее.

Как сообщается в биографической справке, в 1996 – 2000 гг. Н.КОРОВИЦЫН учился во Львовском автомобильно-дорожном техникуме. В 2001-2006 гг. - студент SGН - высшей школы торговли в Варшаве, Республика Польша (специальность - банковское дело и финансы, квалификация – экономист).

В 2006 - 2010 гг. - помощник-консультант народного депутата Украины Верховной Рады Украины V и VI созыв.

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Главного управления государственной службы Украины Александр ШЕВЧЕНКО считает, что назначение заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций родственника члена Партии регионов не противоречит Закону Украины «О государственной службе». 17 марта с.г. министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Нестор ШУФРИЧ представил коллективу МЧС своих заместителей, в частности сына заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН Н.КОРОВИЦЫНА.