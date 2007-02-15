Пинзеник считает, что заявления Януковича не выдерживают критики

Экс-министр финансов Украины, лидер партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК не согласен с заявлением премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что свободные экономические зоны (СЭЗ) и территории приоритетного развития (ТПР) в Украине себя оправдали.

«Ни одна свободная экономическая зона в Украине не выполнила начальных инвестиционных обязательств, которые брала перед экономикой государства и бюджетом», - заявил В.ПИНЗЕНИК, комментируя по просьбе журналистов заявление премьера, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и порядок».

«Возможно, премьер имел в виду чей-то конкретный бизнес, для какого СЭЗ и ТПР себя «оправдали»… Ведь лучшей налоговой лазейки, когда можно не платить налоги в бюджет, а получать сверхдоходы в карманы избранных за счет всего общества, сложно придумать», - заявил экс-министр.

В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что анализ деятельности СЭЗ и ТПР, который был проведен в 2005 году, показал, что украинские «зоны» не выполняли функции привлечения инвестиций для стимулирования экономики, а, напротив, создавали неблагоприятный инвестиционный климат из-за неравных условий налогообложения для инвесторов.

В.ПИНЗЕНИК отрицает тезис, высказанный сегодня В. ЯНУКОВИЧЕМ, о «будто бы потере инвестиций». «Напротив, статистика свидетельствует, что с закрытием СЭЗ в 2005 году инвестиции в экономику выросли. Если в 2004 году, при «старом-новом» правительстве, прирост инвестиций составлял 1,7 млрд.грн., то в 2005-ом - 4,1 млрд., и это без учета продажи «Криворожстали», за 9 месяцев 2006 года, к приходу этого правительства - уже было 3,5 млрд. грн. инвестиций», - отметил экс-министр.

Он также считает, что заявление В.ЯНУКОВИЧА о том, что «экономика лишь сейчас становится стабильной» и что будто бы раньше было падение экономики, «не выдерживает никакой критики». «По данным официальной статистики (рост ВВП), и премьер должен был бы это знать, экономика наиболее бурно набирала темпы роста до августа 2006 года (при предыдущем правительстве), дальше – росла, но медленнее», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

По информации экс-министра финансов, наибольший рост в части роста ВВП демонстрирует жилищное строительство, пищевая промышленность и производство строительных материалов. «Это те отрасли, которые «тянут» украинскую экономику и составляют рост ВВП, а они напрямую связаны с доходами людей», - подчеркнул В.ПИНЗЕНИК и напомнил, что «именно благодаря закрытию СЭЗ, других дискриминационных налоговых лазеек и разных коррумпированных схем при экспорте и импорте в 2005 году правительство увеличило доходы бюджета на 32,6 млрд., тогда как в 2004 году увеличение доходов составляло 9,5 млрд.»

В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что открытие СЭЗ и ТПР после двух лет существования одинаковых правил налогообложения в государстве отпугнет инвесторов и приведет к потере 12,5 млрд. грн. бюджета.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке В.ЯНУКОВИЧ заявил, что «механизм СЭЗ и ТПР в Украине себя оправдал, и только политизация этого процесса и популизм отдельных политиков привел к тому, что к 2005 году все было разрушено». «Конечно, сейчас вернуть доверие инвесторов нелегко», - сказал премьер, отметив при этом, что в результате смены льготного режима для СЭЗ и ТПР регионы Украины недополучили значительный инвестиционный ресурс, что, как следствие, отразилось на социальной и производственной сферах.