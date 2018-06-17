Есть ли шансы у Тимошенко?

Украинские специалисты в сфере паблик-рилейшнз и массовой коммуникации считают, что лидеру БЮТ нужно садиться за стол переговоров с конкурентами из оппозиционного лагеря и, отбросив обиды и амбиции, договариваться о конструктивном сотрудничестве. Отвечая на вопрос Института антикризисных стратегий "Каковы политические перспективы у Юлии Тимошенко, Сергея Тигипко и Арсения Яценюка?" - большинство экспертов отметили, что Тимошенко сделает все для того, чтобы быть сильным, агрессивным оппозиционером, но для этого ей необходимо объединить максимальное количество политических сил как в парламенте, так и вне его, чтобы сохранить влияние на электорат и общество.

Говоря о прогнозах политических перспектив Сергея Тигипко, эксперты разделились на две группы. Одни считают, Тигипко сделал ошибку, став членом правительства «камикадзе», другие – что это правильный тактический ход.

Перспективы Арсения Яценюка эксперты оценивают единодушно и считают, что ему еще нужно найти свою нишу.

Журналист Вячеслав Пиховшек: ЮЩЕНКО БУДЕТ МЕШАТЬ ЕЙ ДАЖЕ В ОППОЗИЦИИ

Среди ошибок, которые Тимошенко сделала за последние недели и которые продолжает делать, - непризнание Виктора Януковича президентом, непризнание легитимности нового правительства и коалиции. Учитывая это, у нее есть два пути. Первый: методом «максимального удара» заставить всех считать ее единственным лидером оппозиции (если с Костенко, Кириленко, Яценюком это пройдет), тогда перспективы у Юлии Владимировны сохраняются. Второй вариант: если Тимошенко превращается в одного из лидеров оппозиции, перспектив гораздо меньше. Наиболее уязвимое ее место в том, что она называет себя «демократической оппозицией». Но, если говорить совсем точно, то она в оппозиции к Януковичу и его правительству. Это является тоталитарной оппозицией, с тотальным игнорированием закона и правил политической культуры. Потому для Тимошенко принципиально важно «истоптать» оппозиционное электоральное поле национал-демократических сил, но я в это не верю. Кстати, есть еще один потенциальный лидер оппозиции – феномен украинской культуры Виктор Андреевич Ющенко, который однозначно будет мешать Тимошенко.

Журналист Мустафа Найем: ЕСЛИ ТИМОШЕНКО ДОГОВОРИТСЯ С ПАРТНЕРАМИ, ТО СМОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ ОППОЗИЦИЮ

Тимошенко нужно договариваться. Если она найдет пути сотрудничества со своими партнерами по оппозиции, то у нее есть все шансы ее возглавить. А Яценюк сможет готовиться к консолидации фракции «Нашей Украины.

Политтехнолог Сергей Гайдай: ОНА ПОТЕРЯЛА РЕСУРС ДОВЕРИЯ

Несмотря на то, что Юлия Владимировна остается ярким политиком, политические перспективы у нее меньше, чем год, два или три назад. Большой ресурс доверия уже потерян, все сценарии борьбы в оппозиции и пребывания во власти пройдены.

Политолог Владимир Фесенко: ЕСЛИ НАЧНЕТСЯ РАЗОЧАРОВАНИЕ, ОНА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ВЛАСТИ Если администрации Януковича и правительства Азарова не удастся удержать на должном уровни социально-экономическую ситуацию в стране, а избиратели Януковича поймут, что не выполняются предвыборные обещания и начнется процесс разочарования, то возникнут основания для проведения досрочных парламентских выборов. Тогда у Юлии Владимировны будет реальный шанс вернуться к власти. Хотя сначала ей нужно сделать надлежащие выводы своего из своего последнего премьерства. Роботу над ошибками необходимо провести обязательно, иначе будут проблемы.

Что касается Яценюка и Тигипко, мы станем свидетелями интересного эксперимента: чья стратегия и тактика после выборов окажется удачнее и эффективнее – стратегия пребывания Яценюка в оппозиции или стратегия пребывания в правительстве Тигипко. Я не разделяю мнения, что участие в правительстве Азарова для него будет катастрофой. Если Сергей Леонидович четко выстроит логику деятельности в этом правительстве и не будет просто статистом, он только выигрывает, поскольку это постоянные информационные поводы.

Журналист, председатель Независимого медиа-профсоюза Роман Скрипин: ТИГИПКО И ЯЦЕНЮК НЕ НАБЕРУТ ТЕХ ПРОЦЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ Юлия Тимошенко демонстрирует стремление оказаться в маргинальной нише, окружив себя так называемым "национально-демократическим" лагерем, доверие к которому с каждым годом падает, поскольку эти люди за восемнадцать лет ничем не отличились, кроме говорильни. Вместо того, чтобы, сформировав идеологию с жесткими рамками национального государства, поручить управление образованным менеджерам, эти люди боролись за должности и соблазнились благами, наградами, что более присуще советской системе, а не национально настроенным силам.

Перспективы Сергея Тигипко и Арсения Яценюка крайне туманны. На будущих выборах они не получат тех процентов, которые получили во время президентских выборов, поскольку после победы Януковича продемонстрировали частичную лояльность и желание договариватся с новоизбранным президентом. Это значит: все, что мы слышали во время президентской кампании, оказалось лишь дымовой завесой желания этих людей оказаться при власти. Они не могут быть лидерами "третьей силы", поскольку собственноручно девальвировали это понятие, а себя сделали разменными монетами.

Журналист, шеф-редактор «Телекритики» Наталия Лигачева: ТИМОШЕНКО ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ, А НЕ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО ОНА ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ Тимошенко нужно действовать, а не повторять, что она единственный лидер оппозиции. Сейчас она использует лишь показную публичность, и эти действия не могут быть очень эффективными.

Очень удивлена решениям Тигипка пойти в это правительство. Возможно, с прицелом на то, что Азаров не оправдает надежд, и тогда Сергей Леонидович приблизится к должности премьер-министра, иначе приход в правительство Тигипко непонятен.

Перспективы Яценюка тяжело оценить, но, если он возьмет курс на конструктивную оппозицию, шансы у него есть.

Политолог Виктория Подгорная: ЕЙ БУДЕТ МЕШАТЬ ИМИДЖ РАЗРУШИТЕЛЯ ЭКОНОМИКИ Юлия Тимошенко сделает все для того, чтобы быть лидером оппозиции, но единственное, что ей будет мешать, это имидж разрушителя экономики.

Позиция Сергея Тигипко политолог непонятна. Господин Тигипко сделал большую ошибку, когда пошел работать именно в такое правительство. Он выглядит там очень странно. Люди, которые за него голосовали, считали его новым и перспективным, представителем третьей силы. Но такими действиями он теряет свой имидж и электорат. А Арсений Яценюк умеет делать выводы и показывает, что хочет занять альтернативную нишу относительно Тимошенко. Его шаги в сторону конструктивной оппозиции сейчас удачны, поскольку избиратели не любят политиков, играющих в радикальные методы на фоне того, что происходило во власти в последние годы. Потому у него есть шансы удержать позицию конструктивного оппозиционера и стать новой альтернативой Тимошенко.

Политтехнолог, руководитель Института антикризисных стратегий Екатерина Кириченко: ПЕРЕХОД ТИМОШЕНКО В ОППОЗИЦИЮ БУДЕТ МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВЕН, НО ШАНСЫ ЕСТЬ Нынешний переход Юлии Тимошенко в оппозицию будет более драматичным и менее эффективным, чем это было в 2005–2006 годах. Тогда у нее была парламентская трибуна и высокий рейтинг доверия украинцев по итогам Оранжевой революции. Сейчас ее оппозиционность намного скромнее, но шанс вернуться на властный олимп у Тимошенко остается. Ей нужно взять паузу, отдохнуть, вынести уроки из поражения и ни коем случае не прибегать к повторению сценариев, по которым пришел к власти Ющенко в 2004 году. И Майдан, который Тимошенко собирала осенью, и громкие заявления о фальсификациях, обращения в суд, празднования дня рождения Тараса – второй раз выглядело лишь фарсом и неудачным копированием событий 2004-го и 2001 года. В одну воду нельзя войти дважды, Тимошенко должна с этим смириться и предложить обществу радикально новую повестку дня.

Что касается перспектив Тигипко и Яценюка, то считаю, свое звездное время эти политики прошли за последних полгода. У них нет структур на местах, поэтому, когда Верховная Рада отменила майские выборы в местные советы, которые могли стать мостиком для неофитов и помочь им закрепиться во власти по крайней мере в регионах, ни Тигипко, ни Яценюк ничего противопоставить ползучему наступлению на конституционные права граждан со стороны коалиции не смогли.

Цинично действует Янукович. По Маккиавелли: распылил оппозицию, и, играя на амбициях, не дает им объединиться. Если силы оппозиционного спектра – от Тимошенко до Яценюка и Кириленко – не объединятся, их ждет неутешительная судьба. Постепенно центробежными течениями их снесет на обочину политического процесса. Потому что избирательный штаб Януковича переехал на Банковую и Грушевского и только набирает обороты.