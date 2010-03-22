Соболев: симбиоз олигархов и коммунистов - двойная защиты от реформ

У Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА нет политической воли к экономическим и социальным реформам, а реформаторский потенциал его “коммуно-олигархического большинства” даже нулевым назвать было бы большим преувеличением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, так глава оппозиционного парламентского правительства Сергей СОБОЛЕВ прокомментировал первое заседание Комитета по экономическим реформам, которое прошло сегодня под председательством В.ЯНУКОВИЧА.

«Экзотичный симбиоз олигархов и коммунистов, - отметил С.СОБОЛЕВ, - создает систему двойной защиты от любых реформ. Настоящие экономические реформы европейского образца подорвали бы ключевые принципы ведения бизнеса и осушили бы источники сверхдоходов украинской олигархии, ставленником которой является ЯНУКОВИЧ, и которая оккупировала все ключевые высоты в так называемом правительстве АЗАРОВА. А слова «коммунисты» и «реформаторы» - это вообще антонимы, по крайней мере, в украинском языке. Разговоры о реформах - это для МВФ, от которого ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ планируют получить 5 миллиардов».

«Наше правительство было правительством меньшинства, не имело полноценной власти, блокировалось Президентом ЮЩЕНКО и, к тому же, действовало в условиях колоссального негативного влияния на Украину извне, где кипел мировой кризис, - сказал С.СОБОЛЕВ. – У нас была воля к реформам, но не было власти. У ЯНУКОВИЧА же – все наоборот».