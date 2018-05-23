Дама с косой устроила винничанам день справедливости (фоторепортаж)

Юлия Тимошенко начала свой вояж по Украине. Как и Юрий Луценко, сначала она отправилась в Винницу. Оттуда – в Черкассы. В течение недели лидер БЮТ намерена посетить около 20 областных центров.

Декларируемая цель – достаточно благородная. В Винницком горсовете Юлия Владимировна не только помирила депутатов своей фракции, но и вынудила всех членов совета принять прозрачные методы продажи земли и коммунальной собственности. По меньшей мере то же самое она собирается сделать сегодня в Черкассах. Но между прочим отметила, что рассчитывает на весенние выборы. Недаром же главным бютовским девизом остается “Весна победит!”. Его цитирует даже Янукович.

Сторонников Юли в Виннице оказалось гораздо меньше, чем у Луценко

Но встречали ее не менее хлебосольно

Глаза Тимошенко наблюдали за каждым шагом ее сторонников...

Пока сама она контролировала голосование на внеочередной сессии

Решение депутаты принимали единогласно

Но хитрая Тимошенко так и не созналась, как ей удалось и бютовцев помирить, и вынудить депутатов принять “правильные” решения

Юлия Владимировна успела с людьми пообщаться

И анекдоты политические винничанам рассказать. Как это совсем недавно делал Юрий Луценко

Еще и букеты собирала, которыми ее приветствовали в День влюбленных

Дмитрий Стаховский