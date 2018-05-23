Дама с косой устроила винничанам день справедливости (фоторепортаж)
Тимошенко привезла анекдот: "На Кабмине Азаров говорит: "В три раза тарифы повысили, а рейтинг Януковича не падает, вдвое подняли налоги, пенсии уменьшили – а он не падает". Тут Янукович спрашивает: "А дустом не пробовали?"
Юлия Тимошенко начала свой вояж по Украине. Как и Юрий Луценко, сначала она отправилась в Винницу. Оттуда – в Черкассы. В течение недели лидер БЮТ намерена посетить около 20 областных центров.
Декларируемая цель – достаточно благородная. В Винницком горсовете Юлия Владимировна не только помирила депутатов своей фракции, но и вынудила всех членов совета принять прозрачные методы продажи земли и коммунальной собственности. По меньшей мере то же самое она собирается сделать сегодня в Черкассах. Но между прочим отметила, что рассчитывает на весенние выборы. Недаром же главным бютовским девизом остается “Весна победит!”. Его цитирует даже Янукович.
|Сторонников Юли в Виннице оказалось гораздо меньше, чем у Луценко
|Но встречали ее не менее хлебосольно
|Глаза Тимошенко наблюдали за каждым шагом ее сторонников...
|Пока сама она контролировала голосование на внеочередной сессии
|Решение депутаты принимали единогласно
|Но хитрая Тимошенко так и не созналась, как ей удалось и бютовцев помирить, и вынудить депутатов принять “правильные” решения
|Юлия Владимировна успела с людьми пообщаться
|И анекдоты политические винничанам рассказать. Как это совсем недавно делал Юрий Луценко
|Еще и букеты собирала, которыми ее приветствовали в День влюбленных
Дмитрий Стаховский
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