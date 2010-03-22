В ЕЦ не готовы делиться трубой, и напомнили про усушку-утруску газа

Заместитель председателя партии «Единый Центр», народный депутат Виктор ТОПОЛОВ считает необходимым провести аудит газовой инфраструктуры Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Все разговоры о создании газотранспортного консорциума нужно отложить до полного аудита газовой инфраструктуры Украины. Это нормальный хозяйственных подход – сначала проверить состояние этого сегмента государственной собственности и выяснить, может ли он приносить пользу своему владельцу, то есть государству», – заявил В.ТОПОЛОВ, комментируя инициативу правительства начать создание ГТК.

Он отметил, что перед принятием такого важного решения, которое может полностью изменить ситуацию в газотранспортной отрасли Украины и Европы, правительству нужно найти ответы на несколько важных вопросов. В частности, нужно понять, что мешает нам самостоятельно эффективно использовать собственные мощности и проводить их модернизацию. «Если речь идет лишь о недостатке средств, то их можно найти и без создания консорциума, как в стране, так и за рубежом. В Украине одним из таких резервов является недопущение технологической и коммерческой «усушки и утруски» газа, что, по подсчетам специалистов газового рынка, ежегодно составляет от 2 до 3 млрд. кубометров топлива или от 3,5 до 5 млрд. грн. Если же деньги искать за рубежом, то Европейский Союз давно предлагает Украине свои услуги в рамках Европейской энергетической хартии», - отметил В.ТОПОЛОВ.

Он обратил внимание на распространенные надежды на то, что создание газотранспортного консорциума убережет Украину от потери транзита. «Страх перед строительством Россией альтернативных маршрутов транспортировки газа не напрасный. По оценкам специалистов, уже вскоре наша страна может потерять треть транзитных объемов. В то же время идея консорциума как альтернативы другим трубопроводам уже запоздала. С тех пор как в конце 90-х годов ГТК планировался для прокладки новых газовых магистралей по украинской территории, ситуация кардинально изменилась. Наши партнеры уже вложили огромные средства в строительство новых потоков в обход Украины. Поэтому этот аргумент далеко не безоговорочный», - считает народный депутат.

В.ТОПОЛОВ отметил, что при любых условиях в настоящее время самым главным является усиление енергонезависимости Украины. Энергетическому блоку правительства необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях: увеличении добычи украинского газа и нефти, на разведке новых месторождений, сокращении технологических потерь газа при транспортировке, уменьшении энергозатратности на промышленных предприятиях государственной формы собственности, прекращении нецелевого использования средств. «Все это, без сомнения, даст ощутимый оздоровительный эффект для отрасли. Украина полностью способна сама справиться со своими газовыми проблемами, не создавая даже минимальных рисков потери своей газотранспортной системы», – считает он.