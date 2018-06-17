Табачник таки нужен Украине?

Все может начаться с защиты европейской модели образования со стороны студенчества... Любой протест общество поддержит... Примет ли оппозиция подарки от Януковича?..

Растерянность господствует в украинском политикуме. Прежде всего в стане оппозиции. Раздаются какие-то заявления, требования, но все это – лишь ответы на внешние раздражители и на действия самоорганизованной общественности… Попробуем спрогнозировать, как будут разворачиваться политические события в стране.

Что породило Табачника Наше внимание привлекли два момента, на вид не совсем логичные, в деятельности кандидата в президенты Януковича и его команды после победы на президентских выборах.

Первое – это громкое заявление в его родном Енакиевом в канун второго тура выборов о намерении добиваться государственного статуса русского языка. Нелогично такое действие по нескольким причинам:

Любой кандидат, который стремится быть президентом обоих берегов Днепра должен был бы избегать резких движений и высказываний.

Да и с политтехнологической точки зрения, этот шаг нанес значительный вред рейтингу Виктора Федоровича. Скажем, на Западе Украины значительная часть национально-патриотических избирателей готова была проголосовать против обоих кандидатов. Заявление же Януковича подтолкнуло их к голосованию за “меньше зло” в виде Тимошенко. Таким образом, резкий рост ее рейтинга больше связан с неадекватным поведением лидера Партии регионов, чем с талантами самой «Леди Ю» убеждать людей.

Второе – это назначение Табачника на должность министра образования и науки Украины. Это опять же противоречит желанию Януковича быть президентом всей Украины, еще больше усиливает раскол и ослабляет позиции новой власти в части Украины.

Мы выделили бы несколько факторов, которые, по нашему мнению, могли подтолкнуть команду Януковича к таким действиям.

Авантюрность. Исходим из того, что команда лидера Партии регионов просто не учла ситуации в стране, пользовалась старыми штампами относительно мотивации восточноукраинского избирателя и считала, что русский язык и Табачник дадут возможность сначала нарастить рейтинг за счет пророссийски настроенных избирателей, а затем закрепить такие настроения, не учитывая настроения остальной Украины.

Самоуверенность. ПР была убеждена в своей силе, а потому ей не требовалось учитывать настроения в стране, и сделала ставку лишь на собственные силы, способные (вроде бы) преодолеть любое оппозиционное сопротивление.

Российское влияние. Очевидно, Партия регионов и ее лидер имели определенные обязательства перед Россией или же стремились создать предпосылки для улучшения отношений с ней.

Политико-коммерческий фактор. Допускаем, что ПР и Янукович, с одной стороны, исходили из необходимости поторговаться с пророссийскими силами за электорат перед выборами, а с другой – создавали возможности для “уступок” национально-демократическим силам – после выборов. Назначение же Табачника и других фигур – может быть платой для коммунистов за коалиционную поддержку. Когда же начнутся реальные торги, то из правительства можно устранить за определенные услуги в политической сфере (например в случае формирования коалиции на законных основаниях) неприемлемых для национально-демократических сил фигур.

Экспериментально-исследовательский фактор. Нельзя исключать, что януковичи таким образом решили проверить, насколько важными являются идеологические вопросы для украинского государства, его общества, политических сил национально-демократического лагеря. Русский язык и Табачник – это попытка оценить возможное сопротивление со стороны общества и потенциальной оппозиции резким, авторитарным действиям власти. То есть, инициаторы выходят из простой экспериментальной логики. Если сопротивление будет достаточно сильным и угрожающим, тогда можно устранить его причины, например, уволив Табачника и четко став на проукраинские и проевропейские позиции. Делать это в Партии регионов умеют, когда нужно. Если вспомним избирательные ролики 2006 года, то там Януковича показывали именно в окружении европейских политиков, а “пророссийская карта” выглядела достаточно бледной. Он предпринимает определенные шаги, которые свидетельствуют, что власть может пойти по такому сценарию. Это и вручение Шевченковской премии за книжки об ОУН–УПА, и заявление о государственном статусе украинского языка во время празднования Шевченковских дней. Если же ни общество, ни политическая оппозиция не смогут или не захотят оказывать сопротивление, тогда можно будет и в дальнейшем продолжать политику “закручивания гаек”, используя для этого и идеологическую сферу, не обращая внимания на одиночные протесты со стороны интеллигенции, студентов и других прослоек украинского общества.

Умная провокация. Допускаем, что власть сознательно провоцирует здоровые силы общества, чтобы не выполнять невыгодные для Украины обязательства ни перед коммунистами, ни перед внешними силами. Такой метод неоднократно применяли предшественники Януковича. Одно время Кравчук постоянно ссылался на Рух в диалоге с центральной властью в Москве и всегда отмечал, что он не против сохранения СССР, но на Западе Украины может произойти социальный взрыв. То же делал Кучма, когда нужно было найти оправдание каким-то его антироссийским (с точки зрения России) действиям.

То есть вопросы русского языка и пророссийского вектора для команды Януковича в действительности не настолько важны, как это представляется. Скорее наоборот – это то, чем они готовы торговаться за определенные экономические и политические выгоды. Очевидно власть ожидает ответа со стороны оппозиции и общества. Мяч, как любят говорить комментаторы, - на поле здоровых сил общества.

Пряники, навозные ямы и пинки для власти

При прогнозировании вариантов развития ситуации следует учесть, что основные противоречия в Украине, как правило, возникают не между властью и оппозицией, а внутри власти. Ведь оппозицию в нашей политической системе победитель пытается лишить всех ресурсов. В то же время победители получают все, и основной проблемой для них становится то, как это “все” разделить между собой.

Что же делить? Прежде всего, конечно, “пряники” – политические и экономические ресурсы, которые дает в наших условиях пребывание при власти. На получение этих “пряников” собственно и направлена борьба за власть. Однако, по словам Булата Окуджавы: “Пряников всегда на всех не хватает”.

Делить придется не только “пряники”, но и труд, точнее разгребание «навозных ям», оставленных предыдущим правительством.

Первая проблема, как эффектнее всего изобразить эти “помойки” для общества, чтобы максимально уменьшить свою ответственность в его глазах. Судя по всему, что пока еще новая власть занимается только этим. Но рано или поздно нужно будет работать.

От этого представители власти, вроде и не отказываются. Более того, кое-кто из членов команды осознает, что работать придется именно им. Однако далеко не все из них умеют это делать.

Потому на этом фланге “борьбы” можно ожидать особенно активных действий со стороны тех, кто разгребать «помойки» хоть и не умеет, но любит имитировать свою решительность и эффективность. В новой коалиции самыми яркими представителями этих сил являются коммунисты и близкие к ним политические группы.

Еще представителям власти рано или поздно придется делить потери и пинки за непопулярные действия, невыполненные обещания, отсутствие быстрых и определенных результатов. Администрирование как основной метод деятельности нынешней власти, очевидно, не сможет обеспечить решительного перелома к лучшему. Старую систему никто не демонтирует и, как видно, демонтировать не собирается. Поэтому “ямочные ремонты” и “косметическая побелка” могут лишь отодвинуть или полный крах, или... начало настоящих реформ. Потому шишек и кровоподтеков будет достаточно. Кому-то придется подставлять свои лбы. Предусмотрительные политики уже теперь готовят своих ближних на эту почетную роль.

Именно в контексте раздела “пряников”, “навозных ям” и “пинков” стоит рассматривать логику действий теперешней власти.

Какие блага дает Табачник

Интрига с русским языком и назначением Табачника дает разным политическим силам возможности: а) уже сейчас получить больше всего ресурсов, которые дает власть; б) избежать неприятного и неблагодарного труда, которым они к тому же просто не умеют заниматься; в) заранее выйти из зоны ответственности за неудачи.

Кроме того, “русский язык и Табачник” дают януковичам возможность брать от власти уже сейчас то, что можно взять, перескочить с более сложных проблем на более простые. Более сложные проблемы оставят наиболее нерасторопным. Параллельно можно заручиться поддержкой или хотя бы сочувствием общественности, две трети которой (по результатам президентских выборов) не поддерживают нынешней власти. То есть, когда дела будут совсем плохи, можно будет избавиться от Табачника и забыть о языке.

Ведь если украинскому обществу изобразить страшные последствия русификации и «табачнізма», то позже будет несложно получить прощение за все экономические и социальные проблемы, выбросив Табачника «на свалку истории».

Способна ли оппозиция принять подарки от Януковича Независимо от того, какой из перечисленных факторов является важнейшим для власти, назначение Табачника – настоящий подарок для оппозиции, так же, как для Юлии Тимошенко подарком стало заявление Януковича о русском языке перед вторым туром. В то же время Тимошенко, как и остальные оппозиционные силы, пока еще не способны принять этот подарок.

В любом случае оппозиция должна была бы действовать активно. Важнее всего в этой ситуации - что общество не нужно готовить. Оно хорошо понимает опасность реализации политики Табачника. Прекрасно осознает, что удар по образованию – это удар по будущему, что именно в этой сфере предыдущая власть достигла позитивных результатов. Студенты, учителя, родители считают ситуацию в образовании жизненно важной для себя. Потому любая организованная кампания найдет благодатную почву.

Те политические силы, которые бы такую кампанию организовали, значительно усилили бы свое влияние независимо от ее результата...

Возможны несколько вариантов дальнейшего развития событий.

1. Авторитарный вариант. Оппозиция слаба, общество реагирует пассивно, и наиболее важным для власти становится фактор самоуверенности, когда власть просто подавляет сопротивление и делает все, что ей заблагорассудится.

2. Жестко-реформистский вариант. Оппозиция слаба, постепенно скатывается на маргинес, идет на сотрудничество с властью и становится неинтересной для общества. В то же время общество, в первую очередь студенты, которым больше всего угрожают назначения Табачника и Семиноженко, обнаруживает активность и таки добывает в борьбе определенные права. Например, сохраняется внешнее тестирование, министра Табачника отправляют в отставку, на должности гуманитарного блока назначают нейтральных или же проевропейских управленцев. При нехватке политической оппозиционной элиты могут появиться новые силы, которые займут национально-патриотическую нишу. Возможно появление новых лидеров из студенческой среды, из малого и среднего бизнеса, которые никоим образом не привязаны к кланово-олигархической системе и готовы защищать европейскую модель государства. Начаться все может с защиты европейской модели образования, которая открывает широкие возможности для украинской молодежи.

Таким образом, состоится обновление политических элит, которого пока еще не произошло из-за изъянов избирательной системы, монополии на СМИ со стороны финансово-промышленных групп. Конфликт с властью, активные акции протеста, развитие коммуникаций и возможность быстро обмениваться информацией, дадут возможность обойтись без классических СМИ и создать достаточное давление для изменений в законодательстве, которые приведут к власти новые силы и новых лидеров.

3. Компромиссный вариант. Оппозиция, прежде всего национально-демократическая, которая не склонна к авторитаризму, перестанет быть слишком осторожной и начнет активно сотрудничать с обществом. То есть студенты, просветительская элита, которые уже поднялись, получат мощную поддержку со стороны разных групп украинских политиков. Достаточно активное противодействие власти, даст возможность новым людям влиться в эти силы, обновить их. Они станут партиями в европейском понимании этого слова. То есть деятельность будет прозрачной, идеологической, а все события в государстве будут оцениваться с точки зрения программных принципов. Влияние “подковерных договоренностей” будет существенно уменьшено. Фактически состоится обновление элит с частичным сохранением старых национально-демократических сил. При таком варианте можно ожидать отставки Табачника, а позже, при условии достаточно активных действий, даже отставки правительства. Более важным в этом случае для власти станет экспериментально-исследовательский фактор и умная провокация.

...при любом варианте, очевидно, нужные активные действия. Важную роль в этом процессе могут сыграть молодежь и студенчество. Именно они изменяли власть и делали революции. Политики национально-демократического лагеря, которые пока еще имеют хоть какой-то ресурс, должны способствовать молодежи всеми возможными средствами. Тогда для них ситуация будет развиваться в более благоприятном компромиссном варианте. Если же этого не случится, они могут просто исчезнуть с политической арены.

Независимо от того, какой вариант реализуется, молодежь и студенты должны понять бесперспективность нынешних политических сил в отстаивании их интересов. Без сильного гражданского давления ничего не изменится. Именно молодежь и студенты должны создать мощное общественно-политическое движение, из которого в дальнейшем должны возникнуть не бутафорские, карманные, диванные, а настоящие политические силы – через реформу старых национально-демократических партий или появление совсем новых, которые образовали бы новейшую политическую структуру Украины как европейского государства XXI века.

Петр Жук, Роман Соломонюк, Лаборатория общественно-политического анализа Центра информационных проблем территорий НАНУ