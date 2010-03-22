Пресс-конференция в УНИАН: «Дни правильной белорусской музыки в Киеве»
25 марта, в 13.30, в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля «Дни правильной белорусской музыки в Киеве».
«Дни белорусской музыки в Киеве» состоятся 25-27 марта в арт-клубе «44» (Крещатик, 44).
Цель фестиваля - показать украинцам многообразие культурной жизни Беларуси.
Участники пресс-конференции:
Олег СКОРОБОГАТЫЙ – директор Первого альтернативного музыкального канала A-One, Беларусь.
Олег ТИХОНОВ – продюсер Первого альтернативного музыкального канала A-One, Беларусь.
Бенька – лидер кабаре-бэнда «Серебряная Свадьба», Беларусь.
Гала КУДРИНА – арт-директор клуба «44», Киев.
Евгения СТРИЖЕВСКАЯ – директор концертного агентства CAD, Киев.
Владимир ЯНЧЕНКО – президент благотворительной организации «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь», Киев.
На пресс-конференции присутствующие узнают о музыкальной культуре Беларуси, о новых тенденциях французских шансонье, о кино и космическом рок-н-ролле.
«Вы убедитесь, что музыкальная культура Беларуси не ограничивается творчеством «Песняров» и «Ляписа Трубецкого». На «Днях белорусской музыки» соединятся: национальная белорусская кухня, джаз, этно и рок-н-ролл, аутентичные национальные костюмы и настоящий славянский дух. Демонстрировать разные направления будут фрик-кабаре бэнд «Серебряная Свадьба» и ведущие музыкальные коллективы Беларуси: Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes», - отмечают организаторы.
Программа фестиваля «Дни правильной белорусской музыки в Киеве»:
25 марта – джазовый день: кабаре бэнд Серебряная Свадьба и Kusudama.
26 марта – этно-день: кабаре бэнд Серебряная Свадьба и Osimira.
27 марта – рок-н-ролл день: кабаре бэнд Серебряная Свадьба, Yellow Brick Road и The Toobes.
Для участия в пресс-конференции необходима предварительная аккредитация.
Контактное лицо: Алиса МАЛИЦКАЯ, alisamalickaya@gmail.com
Моб. (050) 401-09-77, (067) 935-39-79