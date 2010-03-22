Пресс-конференция в УНИАН: «Дни правильной белорусской музыки в Киеве»

25 марта, в 13.30, в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля «Дни правильной белорусской музыки в Киеве».

«Дни белорусской музыки в Киеве» состоятся 25-27 марта в арт-клубе «44» (Крещатик, 44).

Цель фестиваля - показать украинцам многообразие культурной жизни Беларуси.

Участники пресс-конференции:

Олег СКОРОБОГАТЫЙ – директор Первого альтернативного музыкального канала A-One, Беларусь.

Олег ТИХОНОВ – продюсер Первого альтернативного музыкального канала A-One, Беларусь.

Бенька – лидер кабаре-бэнда «Серебряная Свадьба», Беларусь.

Гала КУДРИНА – арт-директор клуба «44», Киев.

Евгения СТРИЖЕВСКАЯ – директор концертного агентства CAD, Киев.

Владимир ЯНЧЕНКО – президент благотворительной организации «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь», Киев.

На пресс-конференции присутствующие узнают о музыкальной культуре Беларуси, о новых тенденциях французских шансонье, о кино и космическом рок-н-ролле.

«Вы убедитесь, что музыкальная культура Беларуси не ограничивается творчеством «Песняров» и «Ляписа Трубецкого». На «Днях белорусской музыки» соединятся: национальная белорусская кухня, джаз, этно и рок-н-ролл, аутентичные национальные костюмы и настоящий славянский дух. Демонстрировать разные направления будут фрик-кабаре бэнд «Серебряная Свадьба» и ведущие музыкальные коллективы Беларуси: Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes», - отмечают организаторы.

Программа фестиваля «Дни правильной белорусской музыки в Киеве»: