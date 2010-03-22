Завтра в Москву за дешевым газом отправляется украинский десант

Завтра в Москву планирует прибыть украинская делегация для проведения газовых переговоров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

«Визит украинской делегации для проведения газовых переговоров запланирован на завтра», - сказал он.

По его словам, в составе украинской делегации будет новое руководство топливно-энергетического комплекса Украины.

Собеседник агентства не исключил, что украинская делегация пробудет в Москве до конца недели.

Также он сообщил, что на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ для Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

11 марта Верховная Рада Украины утвердила Юрия БОЙКО в должности министра топлива и энергетики Украины.