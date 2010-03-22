Начальником винницкой милиции стал главный охранник Литвина
10:51, 22 марта 2010Политика
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Ноник - генерал-майор
Заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК сегодня представил нового начальника Главного управления МВД в Винницкой области генерал-майора милиции Валерия НОНИКА.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД в Винницкой области.
«В 09.00 заместитель министра В.РАТУШНЯК представил Валерия НОНИКА личному составу ГУМВД области», - сообщили в отделе связей с общественностью.
Новоназначенный начальник ГУМВД в Винницкой области В.НОНИК с ноября 2003 года по январь 2005 года возглавлял УМВД в Кировоградской области. Также он был руководителем службы охраны Блока Литвина.
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