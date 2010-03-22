Начальником винницкой милиции стал главный охранник Литвина

Заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК сегодня представил нового начальника Главного управления МВД в Винницкой области генерал-майора милиции Валерия НОНИКА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД в Винницкой области.

«В 09.00 заместитель министра В.РАТУШНЯК представил Валерия НОНИКА личному составу ГУМВД области», - сообщили в отделе связей с общественностью.

Новоназначенный начальник ГУМВД в Винницкой области В.НОНИК с ноября 2003 года по январь 2005 года возглавлял УМВД в Кировоградской области. Также он был руководителем службы охраны Блока Литвина.