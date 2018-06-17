Геннадий Москаль: Не думаю, что Крым долго будет терпеть донецких руководителей

Единственная заслуга нового начальника крымской милиции в том, что он выходец из Донецка. Если ты донецкий – ты наш, если нет – то иди на пенсию. Вчера президент Украины посетил Автономную республику Крым. Во время поездки Янукович завершил главные назначения в автономии. Начальником крымской милиции поставил Александра Просолова, выходца из Донецкой области, прокурором Крыма назначен Степан Молицкий, который раньше занимал разные должности в прокуратурах Донецка и Донецкой области. Прокуратору города Севастополя будет возглавлять Владимир Вишенский. Раньше занимал должность заместителя прокурора Донецкой области. Главное управление СБУ Крыма будет возглавлять Владимир Тоцкий. Также Янукович представил руководству автономии и личному составу Военно-морских сил новоназначенного командующего ВМС Украины, вице-адмирала Виктора Максимова.

Мы спросили у прежнего руководителя крымской милиции – заместителя министра внутренних дел Украины Геннадия Москаля, как он оценивает такие назначения.

Пан Геннадий, как вы в целом оцениваете кадровые назначения Януковича в Крыму?

Министр внутренних дел Украины Могилев – это худший вариант из резерва кадров, которые были в коалиции. А вчера назначен новый начальник крымской милиции Александр Просолов. Он тоже с родины Джарты и Могилева – из Енакиева.

Что с новыми силовиками следует ожидать крымчанам?

Простите, но крымчане сами так хотели.

Мне многие крымчане звонят и говорят: «Что это такое? Это беспредел!» Я им говорю: «Ребята, вы этого сами хотели. Вас было миллион пятьсот тысяч избирателей, миллион двести – пришло на участки, во втором туре восемьсот тысяч отдали голоса за Януковича». Так какие и к кому могут быть претензии, кроме самих себя?!

Так складывается, что наш народ сначала голосует, а затем думает. Поэтому это выбор крымчан, и они должны с этим грузом жить пять лет.

Вы раньше обещали посадить крымского депутата Мельника. Однако вам это не удалось. Так новое милицейское руководство теперь его точно не посадит? Я не обещал его посадить, я постоянно говорил и писал открытые письма Партии регионов и в частности Януковичу, чтобы тот отозвал Мельника из крымского парламента. «Посадить» – это громкие слова в никуда, потому что для того чтобы посадить нужно знать реальные доказательства преступной деятельности. Они были, но, к сожалению, в разных манипуляциях они были потеряны, уничтожены, украдены правоохранительными органами. Потому сегодня имеем то, что имеем.

Поживем, увидим, какой курс взяло новое руководство Крыма: на сотрудничество с криминалитетом или на очистку полуострова от него. Это все очень легко делается: им предлагается написать заявления, и на их место приходят нормальные порядочные люди.

Мельник раньше угрожал подать на вас в суд. Не боитесь, что он начнет вас преследовать? Пусть бы подал. Я ждал.

А за что меня преследовать?! Знаете, если мне здесь будет плохо, то я эмигрирую из Украины.

Вы серьезно? Куда?

Конечно... Эмигрирую в Румынию. Согласно с румынским законодательством имею право на румынское гражданство как потомок тех, кто родился на территории Румынии. Поэтому пугать меня не надо!

Если Украину не примут в Евросоюз, то я сам присоединюсь к нему, в индивидуальном порядке. Потому что я хочу жить в объединенной Европе и хочу, чтобы мои дети и внуки жили в объединенной Европе. Если я увижу, что Украина потеряла такие перспективы навсегда, то какой у меня выбор? Почему я не могу воспользоваться свои правом?!

Считаю себя европейцем, географический центр Европы тоже в Украине – в Рахове, тип лица у нас европейский, так почему мы не в Европе?!

А как коалиция создавалась? «Тушками», не так ли? Поэтому и «тушками» и пойдем в Европу. Но миллионы наших граждан уже в Европе.

Есть ли в Крыму силовики низшего звена, которые, скажем, смогут противодействовать новому начальству? Нет, нет. Сегодня начальник милиции Крыма – из Донбаса, из одного города с Могилевым и Джарты. Также оттуда прокуроры, новые главы СБУ Крыма. То кто кому будет противодействовать?! Кто?! Какие-то маргинальные пророссийские силы? Ну, возможно, крымские татары. Это почему-то пока еще единственная политическая сила, которая может сегодня противодействовать. А остальные – плаксивые украинцы, которые то и делают, что лишь дерутся между собой и делят гетманскую булаву.

В СМИ писали, что россияне очень обрадовались, что Янукович освободил Игоря Тенюха от должности командующего ВМС Украины… Но чему там радоваться?! А что, Черноморский флот Украины составлял угрозу России? Не смешите меня, не смешите Украину, Россию и весь мир. Что наш ЧФ имеет, каков его потенциал? Он разве имеет хоть одну подводную лодку? Она есть, но та лодка не тонет и не всплывает. Что, Украинский флот может выслать корабли на борьбу с сомалійськими пиратами или еще на что-то?

Я видел праздник Украинского ЧФ. Это сплошная ничтожность! На праздник ЧФ Российской Федерации приходили все жители – четыреста тысяч, а на наш – сто человек. Так о чем вы говорите! Будет Тенюх, или будет Максимов, от того количество наших кораблей не увеличится.

Наши ура-патриоты вместо того, чтобы кричать «Прочь ЧФ России!», сначала должны построить что-то взамен. Но за восемнадцать лет ничего не построили. Думаю, что президент должен отменить отдельное празднование нашего Флота, потому что это его лишь компрометирует. Тогда хотя бы не будет видно наших, как говорил предыдущий президент, маленьких успехов маленького украинца.

Мы трижды можем кричать: «Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине», но реальная слава от этого не добавится.

Раньше при Кучме хоть был «Си-Бриз». И кто его разрушил? Все та же Партия регионов. А «Си-Бриз» ежегодно оставлял целую массу техники! Вооруженные Силы Украины за год этого не получали. Такие были условия «Си-Бриз», все, что использовалось во время учебы, оставалось в распоряжении украинских Вооруженных Сил.

Вскоре будет празднование украинского ЧФ во главе с Максимовым. Мне интересно, на чем приедет главнокомандующий Янукович принимать парад? Ранее президента встречал министр обороны, были песни и пляски «Яблочко», и все заканчивалось небольшой пьянкой.

Чем Просолов заслужил то, чтобы возглавить крымскую милицию?

Только тем, что он выходец из Донецка, из Макеевки. Это вся его заслуга.

Сегодня идет подбор кадров не по профессиональному, а по территориальному признаку. Вот в чем вопрос.

Если они не все профессионалы, то какова главная цель Януковича с такими назначениями? Чего он хочет таким образом добиться от Крыма? У него благие намерения – он хочет иметь четкую президентскую вертикаль. Только Янукович не понимает одного, что он будет отдавать команды, а внизу их будет некому выполнять. При всем уважении к донбасской земле скажу, что один Донбасс не может вырастить столько руководящих кадров в области Министерства внутренних дел.

При Советском Союзе было золотое правило: если министр из Донбасса, все остальные должны быть из других регионов. Ни один заместитель или начальник управления не может быть из того же региона, что министр.

У сегодняшней власти понятие одно – ты донецкий, ты наш, не донецкий – иди на пенсию. Это путь, который приведет сегодняшнюю власть в н-и-к-у-д-а.

Янукович сам принимает такие решения или, возможно, прислушивается к чьим-то советам? Я не знаю, это не задача оппозиции. Янукович имеет благословение Патриарха Кирилла, то Господь ему в помощь.

Я придерживаюсь такого принципа: когда олигарх проходит мимо церкви, бедные его просят: «Подайте», а он говорит: «Пусть Бог подаст». Потому пусть здесь Бог помогает, пусть даст ему уму.

Я не думаю, что крымчане долго будут терпеть донецких. Сначала они будут присматриваться, будут обнюхивать, а затем наступит глубокое разочарование. Уже сейчас мне звонят из Крыма и возмущаются те, кто раньше были готовы за ПР порвать на себе рубашку или кинуться под поезд. Говорят: «За что мы, Геннадий Геннадиевич, мазу тянули?»

Как теперь будет чувствовать себя крымский криминалитет? Думаю, очень хорошо! Я вам гарантирую, что за каденцию новых правоохранительных органов ни одного из участников преступных группировок не посадят, ни одно дело не будет раскрыто. Я даже могу с вами заключить пари.

Оксана Климончук