“Вступительный экзамен – возвращение ко взяточничеству”

Большинство лучших учеников Востока и Юга высказались против инициативы Семиноженко отменить поступление в вузы по результатам тестов. «Я считаю, что вступительный экзамен – это возвращение ко взяточничеству, потому что лучшие вузы тогда опять будут принимать «элиту», опять будут предварительно известны списки тех, кого «нужно взять». Соответственно, людей, которые достойны учиться в Шевченко и других вузах, станет меньше». Так говорит Наталия Дмитренко – девушка из местечка Ромни, что в Сумской области, которая теперь учится на престижном юрфаке Киевского университета имени Т.Шевченко. Она – одна из девяти выпускников школ южных и восточных областей страны, что на прошлогоднем тестировании набрали максимум баллов, – по 200 по двум предметам. Мы опросили их: как они относятся к идее нового вице-премьера Владимира Семиноженко вернуть при поступлении в высшие учебные заведения один экзамен.

“За” высказалась Ольга Масляк из Киево-могилянской академии. В прошлом году она закончила Донецкую гимназию №.92. На тестировании получила максимальные 200 баллов по украинскому языку и литературе и по математике. В Киево-могилянскую академию поступила на направление «Финансы и кредит». Замечает: тестирование не всегда может оценить потенциал абитуриента. Потому она - за вступительный экзамен: «Экзамен помогает раскрыть человека, преподаватель может полностью увидеть абитуриента. Было очень классно, если бы в Могилянке были внутренние тесты».

Не знает как к этому относиться Настя Маслечко. Выпускница Белгород-Днестровского учебно-воспитательного комплекса «общеобразовательная школа второй степени – лицей» узнала об идее Семиноженко от журналиста. “Я даже не знаю... Я не уверена хорошо ли это”, – отреагировала Настя. В прошлом году она отлично сдала тесты по физике и математике и теперь является студенткой Одесского национального университета имени Мечникова.

«Я хотела туда поступить. И, хорошо сдав тесты, беспроблемно туда прошла. Никаких взяток я не платила и даже не слышала чтобы на нашем факультете кто-то поступил за взятку».

Семеро других 400-балльников Востока и Юга – однозначно против идеи отменить прием в университеты по результатам тестов.

“Если, допустим, человек хочет поступать в несколько вузов, то что, ему каждый раз, кроме тестирования, сдавать экзамен?» – замечает Ольга Ласкурик.. Она закончила Специализированное учебное заведение 1–3-го степеней в Долинске Кировоградской области. Отлично сдала тесты по географии и математике и поступила в Харьковский политехнический институт на «Системный анализ и управление».

«Думаю, это однозначно плохо. Выпускники и так натерпелись за этот год – одни карантины, которых в Донецке было несколько, чего стоят. Школьники сейчас готовятся к тестам и совсем неизвестно, какие задания будут на вступительных экзаменах. Не известно, кто будет принимать, как это будет... Думаю, что и средний балл аттестата учитывать не нужно – тестов вполне достаточно», –- добавляет Евгения Цюрупа – выпускница Славянской общеобразовательной школы в Донецке. На 200 сдала два теста – украинский язык и литературу и математику. Учится в Киевском национальном университете строительства и архитектуры на факультете «Строительство и архитектура».

«ВНО прекрасно тем, что минимизирован контакт с преподавателями. Потому я - против вступительных экзаменов – это вернет взяточничество. Никакой объективности в этом не будет», – категоричен крымчанин Маша Змисля. Сейчас она учится в Харьковском национальном фармацевтическом университете на «Фармации». Она мечтала о медицине и, идеально составив тесты по биологии и химии, смогла избрать лучший для себя вуз.

Это мнение поддерживает и Дмитрий Апенько – выпускник Шосткинской специализированной школы 1–2-го ступеней-лицея. На 200 сдал математику и географию. Сейчас учится на “Экономической кибернетике” в Шевченко: “Взяточничество – это во-первых. А во-вторых, лучшее усовершенствовать существующие тесты, чем выдумывать что-то еще”.

Следует заметить: по результатам тестов все девятеро лучших учеников Востока и Юга вступили в вузы, которые хотели. На бюджетные места. Новость о пересмотре системы поступления «кто набрал наибольший балл на тестах, тот и проходит» сейчас активно обсуждается в школах. В двух районах Киева – Святошинском и Оболонском – старшеклассники собирают подписи за сохранение этой системы. Их главный аргумент – право на честное поступление без взяток в настоящее время можно реализовать лишь по результатам тестов.

Максим Опанасенко, бюро журналистских расследований «Свідомо», для УНИАН