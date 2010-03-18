Пинзеник говорит, что такой пенсии, как у него, у людей не будет никогда

Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК призывает прекратить практику, когда через бюджет получают деньги люди, которые ездят на «Бентли».

Об этом он заявил в интервью «Левому берегу ».

По словам В.ПИНЗЕНИКА, альтернативы сокращению расходов бюджета не существует: «Есть дыра в бюджете... Расходы на 100 миллиардов больше, чем доходы. А, учитывая игру, в которую играли политики-популисты, «кто больше даст», то проблема очень серьезная...».

По словам В.ПИНЗЕНИКА, в бюджете “есть святая святых, от чего нельзя отказываться - это социальные стандарты, но не в “региональном” понимании. Я имею в виду людей малообеспеченных, которых не должны затронуть ограничения. Нельзя отказывать им в выплатах на уровне социальных стандартов, которые учитывают рост цен. Но есть вещи, которые просто ненормальные даже для нормальной ситуации”.

Как сказал экс-министр, “вопрос в несправедливости правил. Например, большинство пенсионеров за каждый год стажа получают пенсию в размере 1,35% зарплаты. Но у 18 категорий пенсионеров пенсия – 90% зарплаты. Вопрос: сколько нужно стажа иметь обычному пенсионеру, чтобы выйти на этот процент? Ответ: 70 лет трудового стажа. Добавьте еще 20 лет, с которых человек начинает работать, и получаем 90 лет. А там в 55 лет человек уже получает эту пенсию. В результате, мы с вами можем иметь одинаковую зарплату, но вы никогда не будете иметь такой же пенсии, как я. Хотя согласно Конституции все граждане являются равными перед законом. А то, что кто-то выходит на пенсию в 45 лет? Это также проблема”.

Говоря о том, нужно ли повышать тарифы на газ для населения, В.ПИНЗЕНИК сказал: “Рассмотрим ситуацию, когда газ потребляет человек бедный, человек средний и человек очень богатый. Кто потребляет больше газа? Большой дом богатого человека «съедает» 5 тыс. кубов в месяц. На отопление одно-, двухкомнатной квартиры пенсионера хватит 50 кубов. Государственные дотации приблизительно составляют по 200 дол. на тысячу кубов газа. То есть богатый получает от государства 1 тыс. долларов, а бедный – всего 10 долларов. От этой системы выигрывают больше состоятельные люди, которые вообще не должны получать помощь из бюджета. На улице мы готовы иногда дать денег человеку бедному, а человеку на «Бентли» – нет. А у нас через бюджет получают деньги люди, которые ездят на «Бентли».

По убеждению В.ПИНЗЕНИКА, “социальная политика не должна реализоваться через цену, потому что так она идет на поддержку не бедных, а в большей степени состоятельных людей, которые имеют возможность больше потреблять... Такая система уже у нас давно работает. Я говорю о системе субсидий. И она не такая уж и сложная. Бедный человек сам пойдет получать эту помощь, потому что у него выбора нет. Но не пойдут те, кто, возможно, не имеет таких официальных доходов, а имеет теневые. То есть система адресной помощи отсекает богатых. А сейчас общество молча наблюдает, как деньги малоимущих идут на поддержку далеко не бедных”.

Как сказал В.ПИНЗЕНИК, “не нужно отменять помощь при рождении ребенка. Но ее нужно привязать к доходам. То же касается питания в школах, бесплатных учебников. Еще несколько лет такой политики – и никто ни за что не будет платить, будут только получать. Наступит коммунизм. Можно сделать и хлеб, и молоко бесплатными, но будем ли у нас этот хлеб и это молоко?”.