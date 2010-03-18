Янукович заставил записывать за ним: я не лекцию приехал читать в Крым

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил новых руководителей Автономной Республики Крым о том, что у них закончилась спокойная жизнь и необходимо начинать коренные реформы во всех сферах жизни, по результат которых они перед главой государства будут жестко отвечать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе во время встречи с руководителями Крыма.

Президент констатировал, что финансовая ситуация в Украине очень сложная. «Наследие, которое мы получили, не позволяет сделать быстрый хороший старт. Но мы не будем сидеть, сложа руки, и начинаем работу», - сказал Президент.

Среди государственных приоритетов на современном этапе В.ЯНУКОВИЧ назвал разработку и внедрение безотлагательных мер по выходу из финансово-экономического кризиса.

После этого В.ЯНУКОВИЧ обратился к присутствующим с требованием записывать его требования. «Прошу вас записывать. Я не лекцию приехал читать в Крым. Я спрошу по полной программе. Тихой жизни не будет. Мы будем наводить порядок во всех сферах жизни автономии», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, новым председателем Совета министров Крыма стал Василий ДЖАРТЫ, а председателем парламента АРК - Владимир КОНСТАНТИНОВ.