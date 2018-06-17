Новый командующий ВМС Украины будет ходить по лезвию бритвы?

В России почему-то уверены, что для нынешней украинской власти личное отношение к Москве является каким-то критерием при назначении кадров… Российские СМИ поносили адмиралов Ежеля и Максимова, обвиняя их… в «русофобии»...

Отставка адмирала Тенюха с поста командующего ВМС и назначение на эту должность его первого заместителя, вице-адмирала Виктора Максимова вызвали еще при «подготовке» этих событий горячее обсуждение не только в военной среде, и не только в Украине. Это понятно: Военно-морские силы – самый «политический» вид украинских Вооруженных сил уже потому, что соседствует с местами базирования Черноморского флота РФ, являясь «островком украинской самоидентичности» в Крыму.

Российские СМИ возрадовались: адмирал Тенюх снят за проукраинскую позицию по Черноморскому флот у и за «нехорошее» отношение к России!

С приходом к власти в Украине Виктора Януковича и его команды, как отчетливо видно невооруженным взглядом при даже поверхностном изучении российских масс-медиа, наши соседи вообще очень пристально следят за кадровыми перестановками в госструктурах Украины. И везде ищут исключительно внешнеполитическую подноготную: в России почему-то уверены, что для нынешней украинской власти личное отношение к Москве является каким-то критерием при назначении кадров. Именно с этой точки зрения оценивалось и назначение 11 марта 2010 года на пост министра обороны Украины адмирала Михаила Ежеля, возглавлявшего, как известно, украинские ВМС с 1996 по 2003 год. По совершенно неизвестной причине российские журналисты массово возрадовались: дескать, новая украинская власть убирает «русофобов» и назначает «друзей России»! Ведь адмирал Ежель в бытность свою командующим и главкомом ВМС якобы очень лояльно относился и к ЧФ, и к России вообще.

Откуда у российских трудяг пера и клавиатуры это ликование по поводу назначения страстного «русофила» адмирала Ежеля министром обороны, как и якобы не меньшего «друга России» адмирала Максимова командующим ВМС (вместо «нехорошего Тенюха) – понять невозможно.

Анекдот в том, что в свое время все те же российские СМИ (в частности, «заточенные» под Крым), поносили адмирала Ежеля почем зря, обвиняя его… в «русофобии». А именно – негодуя по поводу требований Ежеля пересмотреть украино-российскую договорную базу по ЧФ, вернуть Украине объекты гидрографии, Матросский клуб и Дом офицеров флота в Севастополе. В памяти остались лишь идиллические картинки совместных парадов ВМС Украины и ЧФ РФ, во время которых президенты двух стран сидели на одной трибуне.

Та же история и с адмиралом Максимовым. Когда на День Вооруженных Сил Украины в декабре 2008 года вице-адмирал Виктор Максимов Указом Президента Украины «за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украины, образцовое выполнение воинской обязанности, высокий профессионализм и по случаю 17-й годовщины Вооруженных Сил Украины» был награжден орденом Данила Галицкого, те же российские журналисты бушевали: «Участник скандала на Графской пристани получил от Ющенко орден»! Мол, да это же тот самый адмирал Максимов, из-за которого возникла резонансная потасовка в Севастополе между пророссийски настроенными гражданами и украинскими военными моряками! Напомним: 5 июля 2008 года в Севастополе произошло столкновение жителей города с моряками украинского военного гарнизона, которые устанавливали на стенке нижнего причала Графской пристани мемориальную доску в честь 90-летия подъема украинских флагов на кораблях Черноморского флота в 1918 году. Пророссийские активисты напали на моряков, сорвали установленную украинскими моряками табличку и выбросили в море. После чего моряков сделали виновными в инциденте.

Тогда депутат Севастопольского горсовета, витренкоыец Евгений Дубовик комментировал: «Вице-адмиралы Тенюх и Максимов, достоверно зная о возможном конфликте с горожанами, не предприняли мер для того, чтобы этого избежать. Кроме того, руководство ВМСУ превысило свои полномочия и санкционировало установку таблички на Графской пристани в нарушение утвержденного и согласованного с руководством города плана празднования. В плане о табличке вообще ничего не говорится… Прокуроры считают, что начальник Севастопольского гарнизона вице-адмирал Максимов нарушил ст. 5 и 9 Устава гарнизонной и караульной службы, отдав приказ об установке памятной доски на подпорной стене Графской пристани, относящейся к памятникам национального значения», – добавил депутат.

…Так что, увы, адмиралов Ежеля и Максимова назвать безудержными «русофилами» несколько проблематично. Более того: Максимов является соратником (в версии российских комментаторов это, очевидно, должно звучать как «соучастником») нехорошего «русофоба» Тенюха. Его «русофобство» состоит в проукраинской настроенности адмирала – странно, что никто не обвиняет командующего ЧФ РФ адмирала Клецкова в излишней любви к России и настроенности на защиту ее интересов в сфере своих полномочий. А потому подноготная замены Тенюха Максимовым далека от каких-то внешнеполитических соображений.

В общем, совершенно очевидно, что замена командующего ВМС проведена по иным мотивам. В то же время трудно отрицать, что эта должность заполитизирована как мало какая другая из чисто военных в Украине и сравнима по данному показателю разве что с должностью начальника Генштаба – в частности, в тот недавний период, когда ее занимал генерал армии Украины Сергей Кириченко. Последний де-факто стал на последнем этапе существования Кабмина Тимошенко политической фигурой, будучи вынужденным отстаивать интересы Вооруженных Сил в условиях отсутствия министра обороны. Но это касается лишь внутриполитической сферы, когда государство и власть просто забывают о проблемах ВС.

По логике командующий ВМС должен быть так же далек от большой политики, как командир взвода связи или старшина механизированной роты. Есть центральная власть, определяющая и внешнюю, и военную политику государства, есть, в крайнем случае, министр обороны – фигура политическая – чья подпись красуется на ряде документов в сфере военно-технического сотрудничества. Задача командующего ВМС, как и командующего любого другого вида ВС и начальника любого рода войск, да и вообще военнослужащего, – брать под козырек и выполнять поставленные задачи. В круг проблем, которые он имеет право обсуждать, и в которых принимает решения, вопросы внешней политики уж никак не входят.

Но реальность такова, что в Севастополе командующий ВМС ВС Украины представляет Украину на украинской же территории. И любой его шаг, любое решение может рассматриваться и с политической точки зрения. Парадокс, но степень заполитизированности командующего украинских ВМС определяет… уровень финансирования Россией пророссийских организаций в Крыму и Севастополе. Логика событий здесь проста: едва уменьшается поток денежных средств (и начавшийся в конце 2008 года, в т.ч. в России, финансовый кризис очень ярко это подтвердил), крымские и севастопольские «друзья России» тут же начинают бурную междоусобицу, драку за деньги. И здесь кто проявил большую активность в борьбе с украинизацией Крыма и Севастополя, - имеет большие шансы на кусок пирога. А потому от командующего ВМС ВС Украины требуется только одно – дать повод для скандала.

В свете нынешнего постепенного «успокоения» Москвы по поводу отношений с Украиной, как и продолжающихся негативных явлений в российской экономике, стоит ожидать уменьшения финансирования, а следовательно – повышения активности пророссийских организаций в Крыму и Севастополе. Учитывая, что нынешняя украинская власть объявила курс на сближение с Россией, это значит, что командующий украинских ВМС становится заложником ситуации. Ведь в любом его шаге, тем или иным образом касающемся жизни Севастополя (или вовсе не касающемся гражданских, это уже зависит от конкретной ситуации), доброжелатели из местных политических сил вполне могут разглядеть «антироссийскую» направленность. А уж раздуть из этого скандал – дело для них привычное, технологии здесь отработаны давно. С такой же легкостью, с какой был устроен ажиотаж с потасовкой на Графской пристани, можно устроить мордобой по поводу любого «антироссийского» празднования в ВМС Украины.

Есть еще один фактор, прямо влияющий на «самочувствие» любого, кто будет занимать должность командующего ВМС в ближайшей перспективе. Это – общее состояние Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. От новой власти в военной, как и в иных сферах, немалая часть украинцев ожидает кардинальных перемен, причем по принципу «все и сразу». Между тем, что совершенно ясно, никаких перемен к лучшему в ближайшей перспективе не будет и быть не может, - для этого нет ресурсов. В то же время, ВМС – это самый затратный вид ВС в мире, и наряду с ВВС – самый технологичный. При этом, в отличие от иных видов Вооруженных Сил, наши Военно-морские силы, как отмечалось выше, являются «политическими», располагаясь в местах базирования рядом с российским флотом.

Противопоставить Черноморскому флоту РФ можно только современные, хорошо оснащенные и демонстрирующие блестящую выучку ВМС. И, по большому счету, ответ на главный вопрос – как сделать Крым и Севастополь украинскими не де-юре, а де-факто, - лежит на поверхности. К решению «социально-бытовых» проблем местного уровня добавьте ВМС Украины, которыми можно было бы гордиться, и Крым и Севастополь ваши. Только и всего…

Между тем, все планы переоснащения ВМС в контексте Государственной программы развития вооружения и военной техники ВС Украины до 2009 года (сейчас – до 2015 года) сорваны давно и бесповоротно. Так, в относительно еще благополучном 2008 году из предусмотренных 831,1 млн. грн. фактически на развитие вооружения и военной техники было выделено 605,9 млн. грн. За счет концентрации усилий на приоритетных направлениях на протяжении 2008 года за эти средства было восстановлено 209 единиц вооружения. При этом по причине все той же затратности наименее ощутили на себе перевооружение именно ВМС. Например, для Сухопутных войск были поставлены современные танки "Булат", управляемые противотанковые боеприпасы, комплексные динамические тренажеры экипажей вертолетов, бронетехники и автомобилей; для Воздушных сил – современные и модернизованные радиолокационные станции широкого спектра действия, комплексные динамические тренажеры экипажей самолетов (вертолетов). ВМС получили лишь аварийно-спасательное имущество и средства обеспечения живучести кораблей.

2009 год стал и вовсе провальным. Согласно планам, до начала 2010 года должно было пройти завершение ремонта подводной лодки "Запорожье" и судна контроля физических полей "Северодонецк", продолжение ресурса отдельных образцов имеющегося морского вооружения. Планы эти не были выполнены – сейчас лишь идет речь об окончании в ближайшее время ремонта подлодки «Запорожье», которая, впрочем, может быть и после доведения до ума разве что учебной.

Но самая напряженная ситуация – с распиаренной в конце прошлого года корветной программой. При всех условиях, выдвинутых Минобороны к участникам тендера на строительство корпуса корвета (готовность производителей реализовывать заказ «в долг»), без ее финансирования из бюджета не обойтись. А, следовательно, в нынешней ситуации существует огромная вероятность срыва самой программы с откладыванием ее в долгий ящик. Значит это одно: перспектива перевооружения ВМС, поступление действительно новых образцов, станет весьма туманной. При нынешнем критическом техническом состоянии украинского флота это – удар под дых. Между тем, прямую ответственность за техническое состояние ВМС несет их командующий.

Потому ясно, что нынешнее назначение командующим ВМС вице-адмирала Виктора Максимова не имеет политической подоплеки. Но кто бы ни был назначен на эту должность, в нынешних условиях это – идущий по лезвию бритвы. Слишком много обстоятельств влияет на «успешность» выполнения обязанностей на этой непростой должности.

Дмитрий Тымчук, главный редактор Интернет-проекта «ФЛОТ2017», для УНИАН