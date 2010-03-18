Тигипко назвал три причины сложной экономической ситуации в Украине

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заверяет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ настроены на осуществление в стране реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на шестой ежегодной инвестиционной конференции в Киеве.

«Я в этом абсолютно убежден», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что сегодня наблюдается очень сложная экономическая ситуация, которая возникла из-за трех основных факторов. Во-первых, сказал вице-премьер, это мировой экономический кризис, во-вторых, отсутствие консолидации власти и споры между прежними Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, а в-третьих, не завершены экономические, либеральные реформы.

По словам С.ТИГИПКО, нынешняя власть Украины является консолидированной и поэтому можно надеяться на завершение реформ.

Как сказал вице-премьер, правительство готовит два плана преодоления экономического кризиса: среднесрочный и краткосрочный.

Если среднесрочный план будет представлен со временем, то основные направления краткосрочного плана С.ТИГИПКО назвал уже сегодня.

В частности, по его словам, речь идет о наработке реалистичного бюджета, существенном сокращении государственных расходов по всем направлениям, сбалансирование бюджетов НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда.

В этом контексте С.ТИГИПКО отметил, что сегодня необходимо возобновить переговоры с Россией, поскольку цена газа в 334 доллара за тысячу кубометров является чрезвычайно тяжелым грузом.

Также в краткосрочной перспективе правительства, по словам С.ТИГИПКО, улучшение инвестиционного климата, сокращение на 30% всех видов лицензионной деятельности, а также существенное сокращение проверяющих органов.

С.ТИГИПКО выразил надежду, что до конца года удастся наработать проект Налогового кодекса, а также облегчить налоговую нагрузку на малый бизнес.

Как сообщил С.ТИГИПКО, уже завтра по этому поводу состоится заседание Комитета по экономическим реформам под председательством Президента, а сегодня этот вопрос будет рассматривать правительство.