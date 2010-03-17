Наливайко: фракция НУ-НС была единственной, кто ничего не просил

На должности и.о. главы Гостелерадио в настоящее время уже отставник Олег НАЛИВАЙКО считал месяц за четыре. “С легкой руки «Коммерсанта» в интернете разошлась информация, что я отработал на этом посту два года, хотя в действительности 9 марта было полгода. Но такое впечатление, что в 6 месяцев действительно спрессовалось два года”, заявил НАЛИВАЙКО в интервью “Телекритике”.

Вместе с тем, со слов прежнего руководителя Гостелерадио можно сделать вывод, что от чиновника на этой должности представители власти ожидают постоянного “содействия” в реализации своих интересов. “Я очень благодарен фракции НУНС, которая внесла мою кандидатуру на эту должность, активно поддерживала все время работы и, наверно, была единственной, кто ничего не просил и не пользовался случаем”, - сказал Наливайко.