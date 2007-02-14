Янукович на Кабмине пугает уголовными делами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупреждает о возможности возбуждения уголовных дел по факту необоснованного повышения тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в ходе заседания правительства.

«Я хочу подчеркнуть, что мы не допустим ситуации, чтобы не чистые на руку делки наживались на искусственном повышении тарифов», - сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что информация о фактах необоснованного повышения жилищно-коммунальных тарифов местными властями собрана специальной рабочей группой правительства и отдельно – группой Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ привел такие примеры в Херсоне, в Днепропетровской области, в Киеве и в ряде городов Закарпатья. «Например, в Ужгороде в тарифы включили представительские расходы – то есть местные руководители проводят приемы за счет представительских расходов, которые оплачивает население», - отметил он.

«Спуска никаким чиновникам, которые занимаются этим преступлением против людей, не будет, не смотря на их политические флаги», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр поручил Генеральной прокуратуре Украины и правоохранительным органам продолжать изучать вопрос обоснованности повышения тарифов по всей Украине.