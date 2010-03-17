Подчиненный Азарова заметил быстрый прогресс в украинском своего патрона

Вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО отмечает быстрый прогресс в изучении премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.СЕМИНОЖЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я думаю, что сегодня премьер-министр, равно как и во время выступления при его назначении премьер-министром, продемонстрировал очень серьезную форму и очень быстрый прогресс», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО, отвечая на вопрос, будет ли Н.АЗАРОВ участвовать в тестировании государственных служащих на знание украинского языка.

Вице-премьер также убежден, что соответствующие способности продемонстрируют и другие члены Кабмина. «Я думаю, что за способности членов Кабинета министров можно быть спокойным», - добавил В.СЕМИНОЖЕНКО.