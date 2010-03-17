Грищенко знает, кого рекомендовать Януковичу на должность посла в России

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО определился с кандидатурой, которую он намерен рекомендовать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на должность посла Украины в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Москве, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что это будет человек, способный отстаивать интересы Украины в РФ. По его словам, новый посол своими знаниями и авторитетом будет находить те темы, которые объединяют страны, доносить политическую линию, которую определяет руководство Украины, а также четко транслировать мнение своих собеседников в России для того, чтобы руководство двух стран могло выходить на взаимовыгодные совместные решения.

К.ГРИЩЕНКО заверил, что решение этого вопроса необходимо недолго подождать.

«Быть послом в России почетно, но это непростая задача – как тяжелая, так и одновременно перспективная», - отметил К.ГРИЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что решение о назначении посла принимает Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил коллективу МИД нового министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО.

С сентября 2003 года по февраль 2005 года К.ГРИЩЕНКО возглавлял МИД Украины. В 2006-2007 гг. был советником на то время премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА.

С 10 июня 2008 года работал в должности посла Украины в России.