Будущее высшего образования: возвращение коррупции?

Едва заняв кресло гуманитарного вице-премьера, Семиноженко очертил изменения в сфере высшего образования… Табачник молчит, но студенты уже объявили ему «джихад»… ВНЕШНЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И КОРРУПЦИЯ НЕСОВМЕСТИМЫ?

Первое заявление господина Семиноженко в новой должности – Кабмин будет менять систему внешнего оценивания знаний выпускников школ. Мол, при поступлении в вузы должны быть учтены и аттестаты учеников, и результаты экзаменов, и результаты тестирования. Главный гуманитарий страны допускает, что уже в этом году, кроме ВНО, для выпускников школ опять будут проводить вступительные экзамены

До вступительной кампании остались считанные месяцы. По состоянию на 10 марта, по данным директора Украинского центра оценивания качества образования Игоря Ликарчука, для прохождения ВНО зарегистрировались 315 тысяч человек – 72% от общего количества выпускников. Все тесты уже подготовлены и утверждены. Более того, 70 процентов этих тестов уже напечатаны и переданы для хранения “в надежные места”. Условия прима в вузы давно утверждены. Аж вдруг выясняется, что до майских праздников выпускников школ “обрадуют” снова: тесты – тестами, а экзамены, мол, никто не отменял.

Политики и педагоги бьют в набат: не дай Бог, отменят тестирование. Но новое руководство Минобразования, как оказывается, вполне “гуманные” люди: тесты сдавайте, но об экзаменах не забывайте. А какая тогда польза с ВНО, если каждый вуз дополнительно введет традиционные экзамены? Известная схема: влиятельные папочки, деньги, звонки – экзамен на отлично, и любимое чадо учится в нужном вузе.

– В программе Януковича была записана отмена обязательного ВНО. Я предвидела, что они будут говорить об этом. Но, честно говоря, не надеялась, что будут меняться правила игры уже на этот год, – комментирует УНИАН эксперт по вопросам образования Центра исследования общества, преподаватель Киево-Могилянской академии Инна Совсун. – Это абсолютно нерационально. У детей остались два месяца до экзаменов. Если они сейчас начали об этом говорить, в лучшем случае соответствующие решения появятся в апреле. Университетам нужно будет разрабатывать какие-то вступительные экзамены, которые никто не разрабатывал, потому что все знали, что будет ВНО. Отказ от ВНО угрожает возвратом к тем коррупционным схемам, которые были в прошлом. У Табачника, когда он говорит о необходимости отменить ВНО, есть очень сильное лобби в лице ректоров. Они категорически против ВНО. Они теряют кучу денег, потому что сейчас вынуждены принимать студентов по результатам тестов, а не своих экзаменов, которые были едва не основным источником прибыли. Конечно, я могу очень много критиковать ВНО. Нужно продолжать развивать качество тестов, но сама идея тестирования должна остаться.

А вот в ведущем вузе страны Киевском национальном университете имени Т. Шевченко никаких угрожающих сигналов в первых заявлениях Семиноженко не видят. И в случае потребности готовы ввести экзамены, хотя полностью поддерживают тестирование.

– Во всем мире вузы принимают участие в формировании собственного контингента. За нас, к сожалению, все решили, – рассказывает проректор Киевского университета Владимир Бугров. – Пусть остается ВНО. Мы его полностью поддерживаем. Пусть учитывается средний балл аттестата. Но при этом вузам нужно дать право принимать хотя бы один профилирующий экзамен по определенному перечню. У нас в этом году есть проблема: на все гуманитарные факультеты одинаковый перечень сертификатов – украинский язык и литература, иностранный язык и история. Но подготовка историка отличается от подготовки филолога, а юриста – от философа. Абитуриент не готовится к поступлению на конкретный факультет: куда, мол, мои сертификаты подходят, туда и пойду. Поменяли местами воз и коня.

Некоторые студенческие организации также не против возврата к вступительным экзаменам.

– Необходимо, оставив независимое тестирование, вернуться к системе вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, – считает координатор общественной инициативы „Студентський захист” Андрей Черних. – Ведь нужно определить реальный уровень знаний абитуриента, а не его способность запомнить ответы на 2000-3000 вопросов и механически, не понимая их суть, воспроизвести во время тестирования. Кроме того, довольно много студентов первого курса (особенно среди льготных категорий) не подтверждают свой уровень знаний во время проведения первой экзаменационной сессии. Таким образом, те молодые люди, которые действительно умеют мыслить, – не имеют возможности получить высшее образование.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА ПО-УКРАИНСКИ Второй, не менее интересный месидж новоизбранного гуманитарного вице-премьера: Болонская система осложняет систему образования в Украине.

– Болонская система в украинском прочтении, – заявил он, – осложняет систему образования, а результат ее внедрения не совпадает с лозунгами, под которыми эти реформы проводились. Европейские стандарты, которых мы будем придерживаться, – это стандарты уровня качества и конкурентоспособности нашего образования.

Мы решили поинтересоваться у прежнего министра образования Василия Кременя, неужели новая власть осмелится дать обратной ход Болонской системе, которую так активно внедряют в европейской высшей школе, и к которой Украина присоединилась в 2005 году, взяв на себя определенные обязательства.

– Никакого отказа от Болонского процесса не будет. Я в это не верю, – уверен Кремень. – Нужно улучшать работу по вхождению в Болонский процесс. Думаю, тестирование останется, могут быть какие-то изменения, это нормально... И Болонский процесс, и ВНО не имеют альтернативы для нашего образования.

– В Украине под ширмой Болонского процесса навязывают всеохватное тестирование, – делится с УНИАН президент Национального студенческого союза, аспирант Национального университета “Львовская политехника” Анатолий Игнатович. – Болонским процессом предусмотрено проведение всестороннего и глубокого объективного оценивания, которым тест точно не является (тест – это инструмент поверхностного оценивания, где не хватает принципа «сотвори, а не воспроизведи».

По словам Игнатовича, Национальный студенческий союз традиционно ежегодно проводит круглый стол относительно видения Болонского процесса в Украине, и каждый раз сталкивается с ситуацией, когда значительная часть и студентов, и преподавателей, просто не понимают, что такое Болонский процесс.

– Доходило до того, что повышение стоимости учебы в вузе называли обязательной составляющей частью болонских реформ, – отмечает Игнатович.

Очень часто Болонским процессом прикрывают любые образовательные реформы, – рассказывает Инна Совсун. – Например, введение кредитно-модульной системы, на которую сейчас сетуют все университеты, которые ее внедрили, было вроде бы частью Болонского процесса. Но ни один документ Болонского процесса не предусматривает кредитно-модульной системы. Более того, сама идея кредитно-модульной системы была придумана в Украине в начале 90-х. Хотя Болонская декларация была подписана только в 1999 году.

Поэтому, по словам педагогов, украинские чиновники в значительной степени искривляли идею Болонской системы. Потому в идеале отказ от некоторых постулатов, которые сейчас внедряются вроде бы под лозунгом Болонского процесса, в принципе, может быть позитивом. Но вопрос в том, от чего именно собираются отказаться Семиноженко с Табачником?

Болонский процесс в чистом виде имеет много позитивных моментов: прежде всего это обеспечение равного доступа к образованию, акцент на автономии высших учебных заведений, особенно относительно определения учебной программы, и введение мобильности студентов.

– Мобильность студентов – очень хорошая, правильная идея. Но для этого нужно какое-то финансирование со стороны государства. А у нас государство это игнорирует, – рассказывает Совсун. – Никакого содействия мобильности. У нас нельзя перевестись на один семестр послушать какие-то курсы из Киевского национального в Харьковский национальный университет, я уже не говорю о международной мобильности.

СТУДЕНТЫ ОБЪЯВИЛИ ТАБАЧНИКУ «ДЖИХАД»

Как ни странно, а наиболее одиозный министр нового правительства Дмитрий Табачник пока не сделал ни одного заявления. Может, из-за того, что о новациях в образовании сейчас так активно рассказывает вице-премьер Семиноженко? Ведь поговаривают, что Табачник и Семиноженко уже давно побили горшки. Поэтому как они вдвоем будут “гуманитарить” – неизвестно.

Однако взгляды новоназначенного министра образования на то же тестирование уже ни для кого не новость.

– Ради воспитания в духе компрадорского национализма учеников отучают самостоятельно мыслить, иметь собственное мнение, сводят обучение к запоминанию набора примитивных догм и извращенных фактов. Потому и была введена система фактологии внешнего тестирования – оценка знаний по выставленным крестикам на корню убивает самостоятельное мышление, – писал он в своей статье год назад.

Львовские студенты активно передают друг другу листовкио новом министре, в которой приводят цитаты из его статей. Например: “Галичане практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане. У нас разные враги и разные союзники. Более того, наши союзники и даже братья – их враги, а их “герои” (Бандера, Шухевич) для нас – убийцы, изменники и пособники гитлеровских палачей”.

В листовке отмечено, что назначение “кучмиста и украинофоба” Табачника руководителем МОН угрожает “торможением процесса становления качественного украинского образования, лживым представлением истории Украины, подавлением украинского языка”. Поэтому студенты объявили борьбу с новоизбранным министром.

Некоторые парламентарии тоже решили своими силами побороть Табачника. Представители группы “За Украину!” зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об увольнении Табачника.

– Мотивация заключается в том, что его высказывания прямо отрицали территориальную целостность Украины, унижали честь и достоинство украинского народа, призывали к нарушению единства украинской нации, – отметил лидер группы Вячеслав Кириленко.

По словам нардепа, значительное количество членов фракции Партии регионов заявляет, что делали все, чтобы Табачник не стал министром.

– Если их позиция будет последовательной, то мы получим голоса, – сказал он.

Анна Ященко