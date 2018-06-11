Вас раздражает Табачник? Присмотритесь к другим министрам...

Все политическое, экспертное и журналистское сообщество зациклилось на символе украинофобства... Между тем вне поля зрения остались другие чрезвычайно интересные назначения в правительство...

Пишущий и интеллигентный люд Украины, кочуя по кулуарам госучреждений и всевозможным тусовкам, повторяет с отвращением и ненавистью одну и ту же фамилию: «Ну вы слышали, вы представляете, украинофоб, украиножер – и министр образования. Да как же они могли? Да что же это за безобразие?»

Действительно, назначение министром образования в правительстве независимой Украины человека, искренне уверенного, что сама независимая Украина - историческое недоразумение, что сферу применения украинского языка в Украине нужно кардинально ограничить, что Галичина – это не Украина, а галичане – не украинцы, выглядит как нонсенс. Ну, полный абзац, как говорят представители молодежной субкультуры.

Кстати, кажется, назначение Табачника в правительство и есть абзац. Так называемый «абзац диссертанта». Когда соискатель научной степени стремится избежать избыточного внимания придирчивых рецензентов к своему не слишком совершенному тексту, он прибегает к трюку: вставляет в диссертацию абсолютно бестолковый абзац. Такой, что просто волосы дыбом от содержащейся в нем невероятной научной ереси.

Результат предсказуем: в ярости рецензент набрасывается на злосчастный абзац, зацикливается на этих «бессмыслицах», громит их – а остальной текст более-менее проходит. На фоне того абзаца она выглядит как-то поприличнее, по крайней мере не полной глупостью. Диссертант кается, мол, бес попутал, убирает свой отвлекающий абзац – и вожделенная степень кандидата в кармане.

Так вот, по убеждению автора, включение Дмитрия Табачника в правительство и является со стороны Виктора Януковича «абзацем диссертанта», хотя наш президент, как известно, и без того «проффесор». Глянь, все политическое, экспертное и журналистское сообщество зациклилось на символе «чернобородой димократии». Запустите в «гугле» поиск – десятки, сотни гневных протестов. “Заукраинец” Вячеслав Кириленко моментально зарегистрировал во ВР проект постановления об освобождении Табачника от только-только полученной должности. Тут, не исключено, рекорд можно регистрировать в книге Гиннесса. Отставки министра требуют на второй день после его назначения. Созывают сессию Львовского облсовета, чтобы требовать отставки врага украинской государственности.

Все внимание – на Табачника. Максимум – еще на один отвлекающий абзац диссертанта – Василия Цушко, человека с сельскохозяйственным образованием, который во главе МВД штурмовал в свое время здание Генпрокуратуры, а ныне доблестно заступил на пост министра экономики, зная о ней еще меньше, чем Табачник об украинском языке и культуре.

А тем временем практически вне поля зрения СМИ и общественности остались другие чрезвычайно интересные назначения в правительстве Азарова.

Когда министром культуры становится никому не известный дядька, который поет Ане Герман стрелецкие песни, а самому “лидеру” на всяких конфиденциальных мероприятиях – шахтерские, под гармошку. Это, собственно, все его заслуги перед украинской культурой (если не считать газотрейдерского бизнеса средних масштабов).

Министром здравоохранения становится субъект, известный тем, что лечит Николая Азарова, а в прошлом умело орудовал в сфере тендерных закупок в этом самом министерстве.

А как вам министр внутренних дел по квоте известного донецкого авторитета? А сам этот авторитет, который приготовился сесть в кресло главы правительства Крымской автономии...

А министр охраны окружающей среды, от которого нужно охранять собственных однопартийцев, потому что он взял моду чистить им рожи?

А министры обороны и иностранных дел, назначенные по прямому указанию Кремля буквально в последний момент?

Когда обозреватели оторвут свои взгляды от Табачника, они рискуют увидеть, что в списке правительства Януковича сплошь одни абзацы...

Николай Писарчук