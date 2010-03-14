КПУ обиделась на «коммунистический террор» и взялась за Екатерину Ющенко

Коммунисты из-за обиды на «коммунистический террор» хотят проверить деятельность структур жены экс-президента Украины Екатерины ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Коммунистической партии.

«Народный депутат Екатерина САМОЙЛИК с трибуны Верховной Рады Украины заявила, что обратилась к СБУ и Генеральной прокуратуре с призывом проверить законность деятельности жены бывшего президента Украины К. ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО», - говорится в сообщении.

С точки зрения Е.САМОЙЛИК, жена экс-президента подготовила жителям областного центра ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков своеобразный “подарок”.

“Екатерина ЮЩЕНКО, безвозмездно используя в первую очередь СБУ, устроила в краеведческом музее, именно в том отделе, где находятся документальные материалы, ордена периода Великой Отечественной войны, свою выставку. В честь себя, я так считаю”, - заявила Е.САМОЙЛИК.

Народный депутат от КПУ считает, что «в год 65-й годовщины Великой Победы она (Е.ЮЩЕНКО) позволяет себе издеваться над памятью, исторической правдой, над подвигом, над солдатскими вдовами, детьми и внуками победителей. Это – святотатство”.

“Я хочу обратиться к СБУ и Генеральной прокуратуре относительно проверки законности всех действ, которые проводит эта госпожа. Не ее эта земля, не ее Родина, так почему же мы позволяем безвозмездно пользоваться народным богатством?” – спросила Е.САМОЙЛИК.

Также депутат-коммунистка хочет знать «куда делись деньги на больницу будущего? Где эти деньги? Ведь люди, в том числе, херсонцы, последние копейки пересылали во имя здоровья будущих поколений. Не на эти ли деньги екс-президентша вояжирует по Украине?”

Как псообщал УНИАН, 10 марта в Херсоне во время открытия в Херсонском областном краеведческом музее исторически-документальной экспозиции «Сломанные судьбы: коммунистический террор в Украине 1920-1950-х годов» сторонники коммунистической идеи едва не сорвали мероприятие. Они подняли шумиху, убеждая собравшихся в том, что экспозиция - «это все ложь, бандеровщина, национализм, все сфабриковано».

Эта выставка, по данным пресс-группы Управления СБУ, была устроена по инициативе Международного благотворительного фонда Е.ЮЩЕНКО «Украина 3000», Киевской городской организации Всеукраинского общества «Мемориал» им. Василия Стуса и Отраслевого государственного архива СБУ.

Выставка, по мнению организаторов, демонстрирует историю борьбы украинцев за собственную государственность, преступный механизм, масштабы и последствия репрессий в 1920-1930-е годы. Также на выставке освещаются события 40-х годов на западных землях Украины, в частности репрессии и депортации мирного населения в отдаленные районы СССР, ход послевоенных репрессий относительно бывших военнопленных, места самых больших захоронений репрессированных.

Выставка проходит с 10 по 19 марта.