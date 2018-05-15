Иностранцы стояли в очереди к Ющенко (фоторепортаж)
Из украинских гостей можно было увидеть Виктора Януковича (в этот раз без жены), Леонида Черновецкого (также в одиночестве), Николая Азарова, Дмитрия Табачника, Виктора Балогу, Арсения Яценюка (с женами)...
В гости к украинскому Президенту пришли около 300 гостей. Традиционная ежегодная встреча Президента Виктора Ющенко и госпожи Екатерины Ющенко с руководителями дипкорпуса, аккредитованного в Украине, проходила, как всегда, в Мариинскому дворце. Поздороваться с президентской парой пришло больше 100 дипломатов. Также в собрании приняли участие представители ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, НАТО, ЕБРР, Еврокомиссии, Мирового банка, МВФ и тому подобное. Из украинских гостей можно было увидеть Виктора Януковича (в этот раз без жены), Леонида Черновецкого (также в одиночестве), Николая Азарова, Дмитрия Табачника, Виктора Балогу, Арсения Яценюка, Ярослава Давидовича (с женами), Лилию Подкопаеву, Ирину Ванникову, Веру Ульянченко, Василия Онопенко, Виталия Гайдука.
Как и принято, высоких гостей встречал почетный караул
Достаточно много послов оделось в национальную одежду. Посол Грузии Григол Катамадзе выглядел как настоящий джигит
А еще и – предоставил урок языка присутствующим Черновецкому и Азарову, прочитав свою речь на украинском языке
Президент волнуется перед началом приема гостей
Дипломаты с женами выстраивались в очередь для представления Президенту
Ющенко и Огрызко с женами долго принимали заграничных гостей
В гости к Ющенко пришли не только представители государств, но и церквей
Украинские руководители стояли в сторонке
Черновецкий пытался чувствовать себя своим среди ВИПов
Балога и Яценюк вывели в свет своих жен
Президент произнес речь перед дипломатами
О чем задумались достопочтенные гости во время речи Президента – загадка
Жена Азарова внимательно рассматривает наряд жены Ющенко
За черным послом спрятался Леонид Черновецкий
Гости общались так, будто сто лет не виделись
Внепротокольная часть проходила за закрытой дверью