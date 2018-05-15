Иностранцы стояли в очереди к Ющенко (фоторепортаж)

Иностранцы стояли в очереди к Ющенко (фоторепортаж)

11:26, 13 февраля 2007
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Из украинских гостей можно было увидеть Виктора Януковича (в этот раз без жены), Леонида Черновецкого (также в одиночестве), Николая Азарова, Дмитрия Табачника, Виктора Балогу, Арсения Яценюка (с женами)...

В гости к украинскому Президенту пришли около 300 гостей. Традиционная ежегодная встреча Президента Виктора Ющенко и госпожи Екатерины Ющенко с руководителями дипкорпуса, аккредитованного в Украине, проходила, как всегда, в Мариинскому дворце. Поздороваться с президентской парой пришло больше 100 дипломатов. Также в собрании приняли участие представители ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, НАТО, ЕБРР, Еврокомиссии, Мирового банка, МВФ и тому подобное. Из украинских гостей можно было увидеть Виктора Януковича (в этот раз без жены), Леонида Черновецкого (также в одиночестве), Николая Азарова, Дмитрия Табачника, Виктора Балогу, Арсения Яценюка, Ярослава Давидовича (с женами), Лилию Подкопаеву, Ирину Ванникову, Веру Ульянченко, Василия Онопенко, Виталия Гайдука.

Как и принято, высоких гостей встречал почетный караул

 

Достаточно много послов оделось в национальную одежду. Посол Грузии Григол Катамадзе выглядел как настоящий джигит

 

А еще и – предоставил урок языка присутствующим Черновецкому и Азарову, прочитав свою речь на украинском языке

 

Президент волнуется перед началом приема гостей

 

Дипломаты с женами выстраивались в очередь для представления Президенту

 

Ющенко и Огрызко с женами долго принимали заграничных гостей

 

В гости к Ющенко пришли не только представители государств, но и церквей

 

Украинские руководители стояли в сторонке

 

Черновецкий пытался чувствовать себя своим среди ВИПов

 

Балога и Яценюк вывели в свет своих жен

Президент произнес речь перед дипломатами

 

О чем задумались достопочтенные гости во время речи Президента – загадка

 

Жена Азарова внимательно рассматривает наряд жены Ющенко

 

За черным послом спрятался Леонид Черновецкий

 

Гости общались так, будто сто лет не виделись

Внепротокольная часть проходила за закрытой дверью

 

Дмитрий Стаховский
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