В России назвали условие снижения цены на газ для Украины

Российская Федерация может снизить цену на газ для Украины на 50-60 дол. за тыс. куб., если получит доступ к внутреннему рынку страны.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Константин СИМОНОВ.

«Я не исключаю, что Россия может пойти на уступки для Украины по цене на газ. Компромисс определенный может быть найден, но и Украина в этой ситуации должна пойти на определенные уступки. Я думаю, что в качестве такой меры могла бы стать либерализация украинского газового рынка. То есть открыть продавцам газа доступ к конечным потребителям», - сказал К.СИМОНОВ.

Он отметил, что сейчас схема продаж довольна «кривая» и «Нафтогаз» пользуясь статусом собственника трубы, сначала выкупает газ, а потом снова его продает «Газпромсбыт Украина».

К.СИМОНОВ считает, что скидки в таком случае могут быть порядка 50-60 дол. за тыс. куб.

«Цена за тыс. куб. метров может быть вполне в пределах 240-250 дол.», - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в действующем контракте цена взята не из потолка, а привязана к европейским ценам.

По его мнению, в этом вопросе очень важно, чтобы Украина и РФ не заняли радикальных позиций.

К.СИМОНОВ считает, что в России могут появиться «горячие головы», которые будут требовать за уступки по ценам на газ активы. В тоже время, позиция Украины сейчас не должна заключается в том, что «дайте газ дешевле, а то у нас экономика рухнет», - добавил он.

Кроме этого К.СИМОНОВ подчеркнул, что новому правительству придется идти на непопулярные меры и поднимать цены на газ для населения.

«Украине все равно придется идти на непопулярные меры. Нельзя населению и коммунальному сектору продавать газ по 75 дол. за тыс. куб. как это сегодня происходит. Без самоограничения Украина экономический кризис не преодолеет, и внутренние цены на газ будут все равно увеличиваться вне зависимости от того, удастся договориться с «Газпромом», - считает эксперт.

Он добавил, что это негативно повлияет на рейтинг правительства, но этот вопрос откладывать больше нельзя.

«Безусловно, Николай АЗАРОВ является политическим самоубийцей, и на него возложат всю ответственность за те непопулярные меры, которые нужно принимать в ближайший месяц. Это касается и цены на газ для населения», - сказал он.

По его словам, в России в свое время такая технологии применялась, когда премьер брали на себя ответственность.

К.СИМОНОВ уверен, что вероятность того, что премьер-министр сможет быстро и успешно провести экономические реформы, ниже одного процента.

Эксперт прогнозирует, что из-за этого правительство М.АЗАРОВА проработает «максимум полгода».