Львовский облсовет соберется, чтобы потребовать отставки Табачника

17 марта состоится внеочередная сессия Львовского областного совета, на которой будет рассмотрен один вопрос - Обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, председателя Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ «Об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как информирует пресс-служба, такое решение было принято сегодня руководством Львовского облсовета в связи с тем, что «Дмитрий ТАБАЧНИК неоднократно заявлял о своей пророссийской позиции и необъективно и некорректно высказывался в отношении Галиции».

На внеочередное заседание сессии облсовета будут приглашены представители просветительских кругов и общественных организаций Львовской области.