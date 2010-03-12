Литвин переживает, что оппозиции подпоют разочарованные «тушки»

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что государственный бюджет на 2010 год будет принят в конце мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с членами правительства.

«Дай бог, чтобы мы в конце мая имели бюджет», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время спикер отметил, что это не будет абсолютным рекордом, поскольку в 90-х годах бюджет принимался в конце июня.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сразу после принятия бюджета необходимо будет принять Программу деятельности правительства, а затем перейти к рассмотрению закона об основах внешней и внутренней политики.

При этом, по его словам, этот закон должен основываться на послании главы государства к Верховной Раде.

В.ЛИТВИН также высказал мнение, что парламент в ближайший месяц должен будет напряженно работать, чтобы наладить свою работу.

Прежде всего это связано с наличием мощной оппозиции в парламенте, а также с наличием разочарованных людей, которые рассчитывали на те или другие должности, отметил он.

Руководитель парламента убежден, что только системная работа законодательного органа сможет стабилизировать ситуацию в нем.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ вчера заверял, что 11 апреля новое правительство представит в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2010 год.

Н.АЗАРОВ отметил, что на разработку проекта госбюджета новому правительству нужен один месяц. “Сегодня 11 марта, и поэтому 11 апреля бюджет будет внесен”, – сказал он.