Тигипко надеется, что Цушко будет внимательно слушать и чему-то научится

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что не нужно драматизировать ситуацию с назначением Василия ЦУШКО на должность министра экономики.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.ТИГИПКО отметил, что состав Министерства экономики очень сильный, а В.ЦУШКО замечательно справится с административной и управленческой работой в министерстве.

«Вы должны прекрасно понимать, что министр - это политическое назначение. Министр - это не всегда должен быть суперспециалистом. Прежде всего - это администратор», - заявил С.ТИГИПКО.

«Я могу сказать, что Министерство экономики сегодня очень профессиональное. Со многими людьми я еще работал, когда был министром – очень профессиональные кадры. Это залог того, что в Кабмине есть сильное министерство. ЦУШКО, я уверен, будет сильным администратором. Он знает, что такое министерство, что такое обладминистрации. Как администратор он справится. Все остальное - будет внимательно слушать специалистов, научится каким-то вещам», - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он напомнил, что В.ЦУШКО многие годы работал в профильных комитетах Верховной Рады. «В целом ситуацию он достаточно неплохо понимает», - сказал С.ТИГИПКО.