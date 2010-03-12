Янукович сдал в архив свои «прекрасные воспоминания»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прекратил деятельность оппозиционного правительства, какой он возглавлял, находясь в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением он выступил перед новыми членами правительства, которые, по его словам, в своем большинстве входили в оппозиционное правительство.

«Как говорят, можно сдать в архив (деятельность в оппозиционном правительстве – УНИАН), потому что это прекрасные воспоминания нашего сотрудничества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что оппозиционное правительство имеет многих наработок, которые сейчас необходимо пересмотреть относительно их актуальности и, возможно, использовать в работе уже действующего Кабинета министров.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ высказался за сотрудничество с оппозицией. Он подчеркнул, что сотрудничество с оппозицией должно быть направлено на развитие страны.