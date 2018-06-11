Азаров: этапы большого восхождения

Самую большую экономическую беду Азаров устроил в сентябре 2004 года, когда направил поступления от первой продажи Криворожстали на резкое повышение пенсий.

11 марта 2010 года в 12 часов 11 минут Николай Янович Азаров достиг пика своей карьеры – получил кресло премьера. Заметной фигурой, которая вышла за пределы донецкого партхозактива, он начал становиться с 1994 года, возглавив Бюджетный комитет Верховной Рады. В то время Бюджетный комитет еще не был таким гиперпопулярным, как сейчас, и попасть в него можно было и рядовому депутату. Кабинета Азарова – №613 – хватало для проведения заседаний всего комитета. Это уже после Тимошенко, которая своим круглосуточным председательством в Бюджетном комитете в конце 90-х придала ему статус едва ли не элитного, попасть в него можно только по благословению своего партийного лидера. Чтобы разместить всех 30 членов комитета , теперь требуется актовый зал в помещении на Банковой 6– 8, где расположен комитет.

А тогда Азаров, которому еще не ставили в вину маркшейдерство и начало карьеры которого на предприятии «Тулашахтоосушение» мало еще кого раздражал, осваивал азы фискальной политики. На то время он уже нашел общий язык с Кучмой, и чем дальше, тем больше его влекла не столько налоговая и бюджетная политика, сколько ее администрирование.

Творец государства в государстве

22 августа 1996 года президент подписывает Указ «Об образовании Государственной налоговой администрации Украины и местных государственных налоговых администраций», к которому, утверждают, приложил руку Сергей Терехин, молодой и амбициозный член Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Однако в указе с самого начала было заложено сакраментальное положение, которое вряд ли мог предлагать тогдашний либерал Терехин: «установить, что Государственная налоговая администрация Украины является центральным органом исполнительной власти». Фразу, поговаривают, вписал – под себя – именно Азаров, чтобы 1 октября 1996 года самому возглавить ГНАУ.

9 декабря того же года Кучма подписывает указ о назначении Федора Ярошенко первым заместителем главы ГНАУ

До тех пор налоги в Украине собирало сравнительно скромное образование, поименованное «Главная государственная налоговая инспекция Украины», которая была структурным подразделением Минфина и глава которой, – Ильин – одновременно был заместителем министра финансов.

По коридорам нарядного здания на Львовской площади, что Азаров построил для руководящего состава ГНАУ, поскольку не хотел работать в безликом полунебоскребе вместе с тогдашним министерством по вопросам внешнеэкономических связей, ходит легенда. Якобы ГНАУ, как государство в государстве, Азаров задумал и срисовал с центральноазиатских органов взыскания. Посетив вместе с Кучмой Ташкент, Азаров вроде как был поражен, что Министерство доходов Узбекистана занимает пафосное административное здание в центре столицы, ведомству предоставлен статус силового, на работу сотрудникам приказано появляться в униформе, а главный узбекский фискал подчиняется и докладывает напрямую Каримову.

Так или нет, однако созданная Азаровым ГНАУ действительно стала полноценным силовым ведомством, отобрав тем же указом президента у МВД немалый кадровый ломоть на потребности налоговой милиции – синекуры для генералов. Узбекистан или нет, по крайней мере ГНА Украины как институт с безграничными полномочиями не напоминает ни одного органа взыскания в Европе или Внутренней службы доходов США – там эти структуры остаются в тени министерств финансов, а глава службы доходов США считается важным, но все же третьеразрядным чиновником.

«Профессионал» Ордена Святого Станислава

В должности председателя ГНАУ Азаров стяжал славу бессердечного фискала и одиозного бюрократа, а запомнился вот чем:

- создал и взлелеял классический репрессивный орган, который безотказно выполнял команду «фас» и травил оппонентов режима (вспомним хотя бы банк «Славянский»). Конечно, ГНАУ и при Буряке была не безгрешной, однако до такого административного выкручивания рук налогоплательщиков не доходило, а отказ инспектора принимать «убыточный» отчет о налоге на прибыль предприятий выглядит просто невинной игрушкой по сравнению с визитом в налоговую конца 90-х;

- внедрил 30-процентные отчисления с каждой гривни штрафа, наложенного на налогоплательщика. Эти средства шли на счет так называемого благотворительного фонда «Профессионал» и направлялись на внутренние административные потребности ГНАУ, в т.Ч. на возведение помещений вроде штаб-квартиры на Львовской площади. Таким образом, у каждого фискала, который отправлялся на налоговую проверку, заранее была закодирована установка оштрафовать плательщика под любым предлогом, ведь в контору он должен был вернуться с прибылью для ведомства;

- отметился странной страстью к униформе, в которую он выряжал своих фискалов и принимал у них парад на стадионе Государственной налоговой академии в Ирпене (ее многолетний ректор Петр Мельник спит и видит себя губернатором Киевской области). А к серебристой форме самого старшего по званию советника налоговой службы (налогового генералиссимуса) сереброволосого Азарова очень шла звезда Ордена Святого Станислава.

Популизм ценой в Пенсионный фонд

За два пришествия в правительство Азаров укрепил свою репутацию жесткого и неумолимого руководителя и принял множество, мягко говоря, неоднозначных решений.

Едва ли не самую большую макроэкономическую беду, последствия сейчас растут в геометрической прогрессии, Азаров устроил в сентябре 2004 года, когда направил поступления от первой «пинчуковской» продажи Криворожстали на резкое повышение пенсий. Говорят, возвращались они с тогдашним председателем правления Пенсионного фонда Борисом Зайчуком из предвыборной поездки в Коростень на Житомирщине и по пути домой приняли то судьбоносное решение, от которого баланс ПФ не может прийти в себя до сих пор (Ю.В. то решение лишь творчески развивала и углубляла, что сделало ситуацию с ПФ еще более драматичной). Получив дармовые, в сущности, средства от продажи завода, государственные мужи решили пустить их на повышение пенсий до уровня прожиточного минимума. С тех пор ПФ полностью зависит от трансфертов из бюджета, а относительный размер этого колосса на глиняных ногах – свыше 16 процентов ВВП – признан крупнейшим в мире.

Он и пальцем не пошевелил, чтобы ликвидировать фискальную черную дыру под названием «Донецкая СЭЗ», которая впитывала тысячи тонн беспошлинного мяса, перепродавая его на сторону с немалым гешефтом.

НДС и его возмещение

Однако едва ли не самую большую огласку приобрела история с невозмещением НДС, которую тоже накрепко связывают с этим лицом.

История неспростая. Проблемы с возмещением НДС начались при Азарове как главном фискале во главе ГНАУ. Хотя, нужно признать, почти все забыли о возбудителе той болезни – терехинском законе от 21 декабря 2000 года «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами», который провел налоговую амнистию. Не уплаченные обязательства плательщиков НДС списали или реструктуризировали, а вот задолженность государства из возмещению НДС списать или реструктуризировать «забыли». В результате этого уменьшения поступлений по НДС и необходимости возмещать не только текущие заявки, но и заявки прошлых периодов, и возникла проблема невозмещения НДС по-украински. Другое дело, что ее потом углубило субъективное администрирование и фискальный фаворитизм.

Поэтому и облигации, которыми Азаров секьютиризовал остаток просроченного невозмещенного НДС, являются неоднозначными. С одной стороны, это было очевидное отклонение от мировой практики взыскания НДС, а с другой – Азаров имел мужество признать: всем денег дать не могу, соглашайтесь на НДС-бонды. Что лучше: говорить правду, или безответственно обещать всем и все?

Так же, выступая вчера за пять минут до своего назначения премьером, Азаров мог позабавить агропромышленное лобби обещанием создать Агробанк, однако его ответ был категоричным – поддержка сектора гарантирована, однако такого банка, который не сведет концы с концами после первой же посевной, не будет.

Попытки Азарова навести порядок в упрощенной системе налогообложения, которые в значительной мере и породили термин «азаровщина», тоже требуют отдельного объяснения. Упрощенная система налогообложения, со времен ее легитимизации в 1998 году, превратилась в Украине в свой антипод - в черную дыру, в которой скрываются от налогообложения сверхдоходы. Владелец маршруток собирает вечером выручку с водителей килограммами, и раз в месяц платит 200 гривен единого налога. Сети супермаркетов работают на едином налоге, персонал у них оформлен как наемные лица-предприниматели.

Так имеет ли право такая обезображенная система на существование? Или, может, ее лучше распространить исключительно на тех, кто действительно добывает себе на хлеб на рынках и имеет свое собственное дело?

Азаров не скрывал статистики государственных финансов, хотя не было и полной открытости. Кто бы не был министром финансов, Казначейство отказывалось обнародовать на своем сайте полноценные казначейские отчеты о выполнении бюджета.

...Нынешний образ Азарова слеплен из его родной фамилии Пахло (которой он чурается), капусты (которая, по его словам, вроде бы подешевела во времена премьера Януковича), геологического образования, возгласов «дапашливы» (что он адресовал оппозиции с трибуны Верховной Рады), корявого языка, стояния на Майдане в ночь на Новый 2005-й год, а главное – из его негибкой экономической доктрины.

Что добавится к этим штампам во время третьего пришествия Азарова во власть? Подождем первых распоряжений правительства.

Станислав Голубенко