Депутаты провалили закон о налоге на недвижимость

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины «О налоге на недвижимое имущество (недвижимость)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 159 (при необходимых 226 - УНИАН) из 379 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось ввести налог на недвижимое имущество (недвижимость) физических и юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предусмотренный Законом Украины "О системе налогообложения".

Планировалось, что налог будет взиматься со всех видов недвижимого имущества, которое находится в собственности указанных лиц на территории Украины за исключением земли.

Ставки налога планировалось установить в процентах от прожиточного минимума, установленного на начало года за один квадратный метр совокупного размера облагаемого налогом имущества, которое принадлежит указанным лицам.

Законопроект предусматривал взимание налога с общего совокупного размера недвижимого имущества, которое составляет 300 и больше квадратных метров. Начисление налога предусматривалось централизованное. То есть, сведения из государственного реестра недвижимого имущества должны были направляться в государственные налоговые органы по месту регистрации (проживания) плательщиков налога.

В свою очередь, государственные налоговые органы к установленному числу текущего года должны были анализировать данные, которые поступили по каждому отдельному лицу, и устанавливать ставку и размер налога в зависимости от совокупного объема недвижимости, которая находится в собственности одного отдельно взятого лица.

Законопроектом не предусматривалось предоставление льгот отдельным категориям населения в связи с тем, что уплата налога, как уже отмечалось, должна была осуществляться в случае наличия у плательщиков налога более 300 кв. м недвижимого имущества. Поэтому плательщики налога, которые имеют в собственности количество недвижимого имущества в таких размерах, имели все возможности (в т.ч. финансовые) для ее оплаты, считали авторы законопроекта.