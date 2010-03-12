Шеф СБУ не хочет каждый раз бегать в суд за разрешением на прослушку

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ просит председателя Верховного суда Украины рассмотреть возможность, чтобы суды давали разрешение во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на прослушивание сразу всех телефонов подозреваемого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления на координационном совещании в Генеральной прокуратуре относительно состояния противодействия коррупции и организованной преступности.

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, по судебной практике работникам СБУ предоставляется возможность прослушивать только один номер телефона, что является достаточно опасной вещью, особенно во время сопровождения наркотрафика или преступления по взяточничеству, когда подозреваемые могут менять номера. В связи с этим оперативным работникам приходится снова обращаться в суд, и, таким образом, терять время и, в первую очередь, оперативные возможности.

«Потому обращаюсь к председателю Верховного суда с просьбой рассмотреть на коллегии Верховного суда эту ситуацию таким образом, чтобы мы могли более эффективно реагировать», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В свою очередь председатель ВСУ Василий ОНОПЕНКО заметил, что в среднем суды ежегодно дают 20 тыс. разрешений на прослушивание. «А где серьезные дела после этих мероприятий?», - спросил он, отметив, что тенденция к увеличению негласного получения информации и негласного наблюдения за подозреваемыми ощущается, а вот тенденция к увеличению раскрытия уголовных дел и их качества - к сожалению, нет.