Янукович велел Генпрокуратуре сделать так, чтобы вопросов не осталось

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Генеральной прокуратуре расследовать нарушения в работе прежнего правительства и сделки с землей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня необходимо разобраться с целевым использованием средств резервного и стабилизационного фондов государственного бюджета.

«Обращаюсь к вам, Александр Ивановичу, разобраться в причинах игнорирования Кабинетом министров законов, что имело место в прошлом и текущем году, ведь те десятки документов прокурорского реагирования, которые были внесены, о многом говорят», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«И сегодня, и на будущее, чтобы у нас не оставалось вопросов, чтобы всегда были ответы. Все должны научиться жить по законам, невзирая на то, кто какую должность занимает», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подчеркнул, что в Украине осуществляются серьезные махинации с землей. «И мы знаем всех, кто на этом грел руки - этот список всем известен», - сказал Президент.

Он призвал А.МЕДВЕДЬКО «спокойно и по закону» разобраться с теми, кто осуществлял эти махинации.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «нужно поставить всех на место, государственные интересы должны быть защищены – это главная цель».

Он сказал, что этими вопросами должна заниматься не только Генпрокуратура, но и СБУ.

В ходе своего доклада Президент также остановился на проблемах в работе таможенной и пограничной служб. В частности, он указал на проблему увеличения количества нелегальных мигрантов.