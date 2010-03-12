Начальник киевской милиции написал рапорт об увольнении

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА написал на имя руководства МВД рапорт об увольнении.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня В.ЯРЕМА собрал личный состав управления и поблагодарил каждый подраздел за работу.

В то же время, как отметил собеседник агентства, В.ЯРЕМЕ предлагали остаться в должности начальника столичной милиции, но он отказался. «Скорее всего, по каким-то своим личным соображениям», - допустил собеседник агентства.