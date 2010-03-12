У Януковича нет времени на размышления

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за необходимость реформирования системы государственного управления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Украины.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что положение дел в государстве требует принятия решительных мер по наведению порядка уже сегодня. «Времени на размышления нет, страна находится в политическом, управленческом, экономическом хаосе», - сказал он.

Президент отметил, что в ближайшее время нужно определить приоритеты, по которым страна будет реформироваться, и в первую очередь это касается системы государственного управления разных направлений.