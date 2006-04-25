Власть и страховой бизнес ищут взаимпонимания. Совещание по проблемам страхования

Состоится Всеукраинское совещание представителей органов государственной власти и страхового бизнеса по проблемам и перспективам развития страхования в Украине. Организатор – Лига страховых организаций Украины. Будут обсуждаться вопросы: “Об итогах деятельности страхового рынка Украины в 2005 году”; “Формирование законодательной и нормативной базы страхования”; “Проблемы и перспективы развития страхования в Украине” (гостиница “Русь”, ул. Госпитальная, 4, зал “Элита”). Регистрация участников с 9-00.