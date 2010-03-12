Пинзеник удивлен, зачем Азарову столько дирижеров
Экс-министр комментирует состав Кабмина
Председатель Украинского фонда поддержки реформ, бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает, что новое правительство сформировано не по функциональному принципу, а, скорее, по принципу трудоустройства отдельных людей, и от этого новосозданного правительственного “оркестра” не стоит ждать согласованной работы.
Об этом говорится в комментарии В.ПИНЗЕНИКА по поводу вчерашнего назначения правительства, переданном агентству УНИАН.
По словам В.ПИНЗЕНИКА, логику формирования нового Кабмина трудно объяснить. “Прежде всего, обращает на себя внимание большое количество „дирижеров”: вместе с премьер-министром эта функция возложена еще на шестерых вице-премьер-министров”, - отметил он.
В то же время, по мнению В.ПИНЗЕНИКА, создать эффективно действующий, единый „оркестр” мешает не только это обстоятельство. “Одна и та же функция распылена между разными исполнителями, что размывает ответственность. Кто в правительстве отвечает за аграрный сектор - министр аграрной политики или вице-премьер по аграрным вопросам? Если министр, то не нужен вице-премьер, если вице-премьер, не нужен министр”, - убежден В.ПИНЗЕНИК.
То же, по его словам, касается и вопроса: кто будет курировать экономику - вице-премьер или министр экономики? При том, что и сама экономика “разбита” в правительстве между восьмью министрами, а проблема энергетики закреплена за двумя ведомствами: энергетики и угольной промышленности, над которыми есть еще один ответственный за это член правительства - вице-премьер-министр.
“Я не говорю в данном случае о персональном, профессиональном составе „музыкантов”, я говорю о принципах формирования „оркестра”. При условии многовекторного „дирижирования”, распыления функций и их дублирования, не стоит ждать согласованной работы”, - считает В.ПИНЗЕНИК.
По его словам, к сожалению, подобными изъянами страдали и предыдущие правительства, “но в новом эти изъяны значительно усилены”.
По убеждению В.ПИНЗЕНИКА, для эффективной работы стране нужно функциональное правительство, в котором должен быть один „дирижер” - премьер-министр, каждая функция закреплена за одним ответственным – министром, а все рабочие органы, которые обеспечивают выполнение этой функции, подчинены непосредственно министру. “Например, когда налоговую, таможню будет курировать министр финансов. В таком правительстве достаточно 13-14 министров и одного премьер-министра. В нынешнем же составе их 29”, - отметил В.ПИНЗЕНИК.
Как сообщал УНИАН, вчера парламент утвердил новый состав правительства во главе с Николаем АЗАРОВЫМ и назначил Андрея КЛЮЕВА первым вице-премьер-министром, вице-премьер-министрами - Бориса КОЛЕСНИКОВА, Владимира СЕМИНОЖЕНКО, Владимира СИВКОВИЧА, Виктора СЛАУТУ, Сергея ТИГИПКО, Виктора ТИХОНОВА, а также еще 21 министра.