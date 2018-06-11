Сможет ли Тимошенко стать лидером объединенной оппозиции?

Повторить путь России – это мечта сегодняшних победителей... Но ничего не выйдет. Кое-кто вообще не может выдержать пребывания в оппозиции – как, например, Тигипко. Экспертные оценки Только в Украине избрали нового президента и сформировали коалицию, как, соответственно, начала рождаться новая оппозиция, точнее - несколько оппозиций. Фактически каждая группа и фракция в парламенте, что не вошли в большинство, будет означать отдельную оппозиционную ячейку.

Крупнейшим оппозиционным крылом, конечно, будет БЮТ во главе с Юлией Тимошенко. Ее уже провозгласили лидером объединенной демократической оппозиции, хотя пока еще к этому объединению не присоединилась ни одна другая политическая сила. Тимошенковцы также будут формировать свое оппозиционное правительство.

Формировать собственное правительство надумал и еще один оппозиционер – нунсовец Арсений Яценюк. Бютовец Николай Томенко сразу сказал, что Яценюк не имеет права ни на оппозицию, ни на формирование своего правительства.

Группа «За Украину» фракции НУ-НС тоже решила стать отдельной оппозицией. «Заукраинцы» не собираются принимать участия в формировании оппозиционных правительств ни с БЮТ, ни с Яценюком.

Еще одна часть НУ–НС – Народный рух Украины - тоже движется отдельной единицей в оппозиционном направлении. В целом фракция НУ-НС, отдельно от Яценюка, группы «За Украину» и НРУ, тоже перешла в оппозицию.

Насколько будет эффективной такая раздробленная оппозиция и не повторит ли она судьбу российской, которая слишком раздроблена, чтобы быть эффективной? Об этом мы спросили у экспертов.

Евгений Головаха, социальный психолог: БУДЕТ НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ ОППОЗИЦИЯ БУДЕТ ЩИПАТЬ СО ВСЕХ СТОРОН

Нет, нашу оппозицию не ожидает судьба российской, потому что у нас совсем другие идеологические условия. Потому с Россией тут сравнивать не стоит.

Я вообще не считаю, что оппозиция – это обреченность на какой-то унифицированный политический лагерь, потому что это очень разные люди. Если, например, власть занимает центристскую позицию, то оппозиция может быть и правой, и левой, а также центристская - какая угодно.

Ну не может левая оппозиция создать с правой что-то единое. Это может быть лишь на очень короткий срок.

Вы же помните, как когда-то Мороз объединился с Ющенко. И что из этого вышло? Если такой альянс побеждает, то власть или оппозиция будет неустойчивой.

Объединение возможно лишь в одном случае: если власть будет злоупотреблять так, что у оппозиции не будет другого выхода, кроме как объединиться.

Думаю, будет нормально, если оппозиция со всех сторон будет щипать власть, а объединяться будет лишь в критических ситуациях. Потому не вижу тут большой проблемы.

Как по мне, было бы хуже, если бы была одна оппозиция, ведь даже оппозиционеры должны наставлять друг друга на верный путь.

Я вообще не понимаю, что такое «единый лидер» оппозиции. Даже во власти может быть не один лидер, не то что в оппозиции. То есть что-то единое не может закончиться демократическим процессом.

Виктор Небоженко, политолог: ПОВТОРИТЬ ПУТЬ РОССИИ – ЭТО МЕЧТА СЕГОДНЯШНИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Это очень хорошо, что будет несколько оппозиций. Все зависит от работы нового Кабмина и каким будет бюджет. Меня удивляет, что никто не обращает внимания на оппозицию в регионах. Ведь сейчас утвердят бюджет, в котором будет урезано от 12 до 18 процентов областных и местных бюджетов. Вот где формируется оппозиция. Потому в действительности мы вступили в новую эпоху, когда оппозиций будет много и разных, они будут лупить власть с разных сторон, даже не договариваясь между собой. Потому ничего плохого здесь нет.

Еще раз говорю: самые большие проблемы новый Кабмин и новая коалиция будут иметь при формировании бюджета.

В оппозиции каждый будет заниматься своим. Например, Ющенко тоже в оппозиции, но он пока еще ищет вампиров в БЮТ (сам так говорил). А вот от Яценюка, как экономиста, ожидают экономической критики. От Тимошенко – защиты независимости и национал-демократических ценностей. Потому это все неплохо. А то, что оппозиция одна с другой будет соревноваться, - так это нам с вами на пользу пойдет, потому что каждый будет пытаться быть более жестким, более энергичным, более мужественным.

Ожидает ли нашу оппозицию судьба российской? Нет! Повторить путь России – это мечта сегодняшних победителей. Но ничего не выйдет. Вы же не забывайте, что Президент получил меньше всего голосов в столице. И это уже оппозиция. Киевляне не воспринимают президента. То есть оппозиций будет много, и все они будут разными.

Мы еще не знаем, какая будет оппозиция бюрократии, кто из олигархов окажется оскорбленным, кому придется выезжать. Это тоже будет оппозиция. Открытый вопрос – кто будет назначен «украинским Ходорковским». Это же обязательно будет.

В первый же день Янукович объявил о борьбе с коррупцией. А это значит, что все силовые органы, включая прокуратуру, будут нацелены на уничтожение экономических источников политической оппозиции.

Увидите, что до мая появится много людей, которые критикуют правительство.

Что касается единого лидера. Он совсем не обязательный. Тимошенко, конечно, будет бороться за это, но она и так будет выше всех, и оппозиционное правительство ее тоже будет лучше, чем, например, правительство Кириленко, Ющенко или Яценюка.

Единый лидер – это хорошо, когда страна идет на выборы. А когда в стране два года политической неясности... Думаю, до лета выяснится, кто будет реальным лидером оппозиции.

Олесь Доний, народный депутат, НУ-НС: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОМЕНКО ПОСТАВИТЬ ЕЙ ГДЕ-ТО ТАБУРЕТКУ В СЕССИОННОМ ЗАЛЕ ВР ПРОСТО СМЕШНО Считаю вполне нормальным, когда каждая политическая сила, что не во власти, будет отдельной единицей оппозиции. Жизнь всех поставит на место: кто будет сильнее, чья позиция будет более четкой. Потому не нужно сразу сгонять всех в одни ясли, даже если они не провластные, а оппозиционные.

Нельзя даже ставить вопрос об обязательности единого лидера. Он может быть, а может и не быть. Это определяется позициями, амбициями, необходимостью, то есть исходя из украинских реалий. Очень сомнительно, чтобы в Украине был единый лидер, даже если он сам себя так будет называть.

Оппозиционное правительство может формировать кто угодно, даже не будучи в Верховной Раде. Другое дело, насколько оно будет эффективным. Напомню, Тимошенко тоже не является депутатом Верховной Рады. И в этом плане предложение Томенко поставить ей где-то табуретку в сессионном зале ВР просто смешно...

Кое-кто вообще может не выдержать пребывания в оппозиции. Вот Тигипко проанализировал свои шансы и вычислил, что он не сможет быть слишком ярким в оппозиции, потому перешел в провластный лагерь.

Напомню, что в свое время отдельно в оппозиции находились национал-демократы и коммунисты, но это совсем не означало, что из них нужно было делать общую оппозицию.

Леонид Кравчук, первый президент Украины: НАСТОЯЩАЯ ОППОЗИЦИЯ – БЮТ, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – НЕ ОППОЗИЦИЯ

Если говорить строго официально, то оппозиция, вместе с оппозиционным правительством, должна быть зарегистрирована в Верховной Раде. И это будет называться «парламентская оппозиция». Двух парламентских оппозиций быть не может - скажем, БЮТ и Яценюка. Тем более, что у Яценюка один или два депутата, поэтому это лишь разговоры об оппозиции.

Реальной оппозицией сегодня может быть только БЮТ. Они сделали соответствующее заявление, к заявлению прилагаются все основные оппозиционные документы, то есть лишь БЮТ является официальной оппозицией. Все остальные – оппозиция только на словах. Это не политическая оппозиция, потому что политическая оппозиция – это организация. Они могут придумывать себе разные фокусы, но все равно не будут реальной оппозицией.

Конечно, такая раздробленная оппозиция - не очень хорошо для общества.

Нигде не написано, что должен быть один лидер, но все должны были бы сойтись и договориться относительно общей позиции.

Нужно не просто критиковать, но и предлагать, принимать какие-то решения. То есть оппозиция – это серьезнее, это часть власти, только оппозиционной власти.

Опросила Ксения Лесив