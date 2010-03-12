Табачнику уже плетут лапти

Депутатская группа «За Украину!» призывает министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА добровольно подать в отставку, не ожидая рассмотрения в Верховной Раде соответствующего проекта постановления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер группы «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что представители группы «За Украину!» сегодня зарегистрировали в парламенте проект постановления об увольнении Д.ТАБАЧНИКА.

«Мотивация заключается в том, что его высказывания прямо отрицали территориальную целостность Украины, унижали честь и достоинство украинского народа, призывали к нарушению единства украинской нации», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, депутатская группа готова обосновать все свои обвинения в адрес Д.ТАБАЧНИКА.

«Поэтому мы уполномочены предложить Дмитрию ТАБАЧНИКУ уйти в отставку», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он не исключил, что депутаты могут проголосовать за отставку Д.ТАБАЧНИКА. В.КИРИЛЕНКО объяснил это тем, что очень много членов фракции Партии регионов заявляют, что делали все, чтобы Д.ТАБАЧНИК не стал министром. «Если их позиция будет последовательной, то мы получим голоса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 марта, вместе с другими членами правительства Д.ТАБАЧНИК был назначен на должность министра образования и науки Украины.

В этот же день партия “За Украину!” заявила, что расценивает это назначение как особо циничное, “даже на фоне всего состава нового правительства”, и предупредила Д.ТАБАЧНИКА, что будет бороться с попытками ревизии патриотического образования всеми законными методами.

В соответствующем заявлении партия “За Украину!” отметила, что целью назначения Д.ТАБАЧНИКА министром образования и науки “является уничтожение системы объективного оценивания знаний, разрушение украинского гуманитарного образования и русификация молодого поколения украинцев”.

“Дмитрий ТАБАЧНИК, как и любое другое должностное лицо, которое попробует позариться на украинское содержание образования, ревизовать систему независимого тестирования выпускников или начать навязывание в образовании русского языка, получит решительный отпор украинского народа”, - заверили авторы заявления.

В.КИРИЛЕНКО уже зарегистрировал в парламенте проект постановления об освобождении Д.ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки Украины.