БЮТ спешит «застолбить» руководящие должности в парламенте

Фракция Блока Юлии Тимошенко, как оппозиция, будет настаивать на передаче ей должностей первого вице-спикера и руководителей ряда парламентских комитетов, которые должны находится в ведении оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он напомнил, что в свое время должность первого вице-спикера отдали Александру ЛАВРИНОВИЧУ, который тогда представлял оппозиционную фракцию Партии регионов.

«Поэтому логически было бы, чтобы эта должность была сейчас у оппозиции», - сказал С.МИЩЕНКО.

Кроме того, он добавил, что члены БЮТ будут настаивать и на председательстве в ряде комитетов, которые должны находится в ведении оппозиции.

«Мы будем настаивать на председательстве во всех комитетах, которые указаны в Регламенте Верховной Рады», - сказал С.МИЩЕНКО.