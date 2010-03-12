Украинским вузам стоит ожидать отмены Болонской системы?
Вице-премьер о сложностях образования
Новоназначенный вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что Болонская система усложняет систему образования в Украине.
Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».
В частности, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство поддерживать прежние приоритеты в сфере образования, в частности, соблюдение принципов Болонской системы, В.СЕМИНОЖЕНКО ответил: «Болонская система в украинском прочтении усложняет систему образования, а результат ее внедрения не совпадает с лозунгами, под которыми эти реформы проводились».
По его словам, «европейские стандарты, которых мы будем придерживаться, - это стандарты уровня качества и конкурентоспособности нашего образования».
Как сообщалось, Болонский процесс - процесс сближения и гармонизации систем образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в г. Болонья на специальной конференции министры образования 29 европейских государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования», или Болонскую декларацию. Болонский процесс открыт для присоединения других стран. В настоящее время Болонский процесс объединяет 46 стран. Предполагается, что основные его цели должны быть достигнуты к 2010 году.
Целями процесса, достижение которых ожидается к 2010 году, являются:
построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и научно-технического потенциала Европы;
повышение престижности в мире европейской высшей школы;
обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования;
повышение качества образования;
повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания.