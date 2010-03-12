Герман считает, что Тигипко покажет Цушко «правильное направление»

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает, что глава правительства Николай АЗАРОВ, вице-премьер по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО и министр экономики Василий ЦУШКО найдут взаимопонимание в работе в экономическом блоке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в программе "Я так думаю" на «5 телеканале».

"Вы хорошо знаете ТИГИПКО, и вы знаете, что он не согласился бы на это назначение (В.ЦУШКО на пост министра экономики - УНИАН), если бы не понимал своей роли и не понимал роли других людей, которые будут с ним работать. ТИГИПКО - это реформатор, АЗАРОВ - это человек с колоссальным опытом. ЦУШКО - это человек, который хорошо разбирается в аграрно-промышленном комплексе. Он руководил Одесской областью, и очень успешно. Думаю, что эти люди найдут взаимопонимание", - заявила А.ГЕРМАН.

Она уверена, что С.ТИГИПКО задаст "правильное направление" для экономического развития.