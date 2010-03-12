Тимошенко проиграла суд Симоненко

Апелляционный суд Киева признал незаконными обвинения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО руководителя Счетной палаты Украины Валентина СИМОНЕНКО во взяточничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе РПУ, соответствующее постановление сегодня было вынесено Апелляционным судом столицы по жалобе Счетной палаты о защите чести, достоинства и деловой репутации ее руководителя на решение Печерского суда от 3 декабря 2009 г.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, таким образом, Апелляционный суд признал обвинения Ю.ТИМОШЕНКО руководителя Счетной палаты в получении взяток не соответствующими действительности и подлежащими опровержению.