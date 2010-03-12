Янукович поувольнял советников Ющенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел ротацию советников главы государства.

Рядом указов, тексты которых размещены на официальном сайте Президента, были уволены такие внештатные советники предыдущего главы государства Виктора ЮЩЕНКО: Владимир БОНДАРЬ, Станислав АРЖЕВИТИН, Игорь ВАРДИНЕЦ, Иван ДИЯК, Николай ПОЛИЩУК, Юрий КАРАСИК, Сергей КИРИЧЕНКО, Алексей РЫБАК, Евгений МАРЧУК, Харес ЮССЕФ, Михаил СЕНДАК, Владимир МОЙСИК. Также Валерий ИВАСЮК был освобожден от должности советника Президента Украины.

В то же время, новыми внештатными советниками Президента В. ЯНУКОВИЧ назначил Николая ДЕМЯНКО, Леонида КОЖАРУ, Владимира РЫБАКА, Николая ДЖИГУ, Юрия САМОЙЛЕНКО, Александра КУЗЬМУКА, Михаила ЧЕЧЕТОВА, Сергея ТУЛУБА, Михаила ПАПИЕВА, Вячеслава ОЛЕЩЕНКО, Анатолия КИНАХА, Владимира ДЕМИДКО.